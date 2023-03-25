الامارات | حياة الفهد.. الممرضة التي ظُلمت 30 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إطلالة متجددة ودور درامي جديد، تخوض من خلاله النجمة الكويتية حياة الفهد السباق الرمضاني هذا العام، وذلك بعد نجاحها على امتداد مسيرتها الفنية الطويلة والحافلة بالمحطات المتميزة، في تجسيد العديد من الأدوار الكوميدية والدرامية اللافتة، التي استطاعت من خلالها تكريس حضورها الفني الواضح في مشهد الدراما الخليجية عموماً الذي حجزت فيه مكانة أثيرة كإحدى أهم نجمات الخليج العربي، لتستحق عن جدارة لقب سيدة الشاشة الخليجية، واهتمام ومتابعة جمهور الدراما الذي يتطلع على الدوام لاكتشاف جديد أعمالها الفنية خصوصاً في رمضان.

أدوار متنوعة

بعد إطلالتها المختلفة في مسلسل «بتوقيت مكة»، ومسلسل «سنوات الجريش»، رمضان الماضي، ومن قبل إطلالتها في مسلسل «مارغريت»، تتصدى سيدة الشاشة الخليجية لدور درامي جديد هذا العام عبر شخصية «كلثم» في مسلسل «قرة عينك» الذي يعرض على قناة دبي، وتسجل من خلاله الفهد حضورها الأول تحت إدارة المخرج الكويتي الشاب سعود بوعبيد، في الوقت الذي تكرر تجربتها الفنية الثالثة مع الكاتبين علي شمس ومحمد شمس، اللذين صاغا المسلسل الرمضاني الجديد عن قصة واقعية لا تخلو من نفس كوميدي واضح يخفف من وطأة حكاية الممرضة التي سُجنت ظلماً 30 عاماً، حيث تحاكم على جريمة لم ترتكبها ومن ثم تعوّض لاحقاً عبر تسوية تاريخية، بمبلغ قدره 10 ملايين دينار كويتي، فتبدأ من جديد رحلة البحث عن ذاتها وبناتها الأربع ضمن أجواء توحي منذ اللحظات الأولى لعرض العمل، بأن لدى حياة الفهد الكثير من المفاجآت على صعيد الشكل الذي طالعتنا به في «الأفيشات» الترويجية للعمل، والتي بدت فيها بإطلالة شبابية تفتح باب الفضول والاستفهامات حول مضمون المسلسل الذي يشاركها البطولة فيه كل من النجوم: سعاد علي، محمد جابر، عبدالعزيز النصار، إلى جانب كل من ريم عبد الله، شيماء علي، شيماء سليمان، بثينة الرئيسي، سعود بوشهري.

مسيرة حافلة

لا تقتصر مسيرة حياة الفهد التي تنتمي إلى الرعيل الأول من نجوم الدراما الخليجية، على تقديم الأدوار الدرامية المؤثرة، بل نجحت في تقديم عشرات الأدوار الكوميدية التي مازالت في ذاكرة الجمهور، كدورها في مسلسل «خالتي قماشة» العام 1983، ومسلسل «رقية وسبيكة» في العام 1986، ومسلسل «سوق المقاصيص» في العام 2000، وغيرها من الأعمال الدرامية والكوميدية، كما كان لها دور أساسي في تطوير الدراما الكويتية وتعزيز وجودها وانتشارها في العالم العربي، وذلك بعد أن تمكنت من ترك بصمتها المميزة في غالبية الأعمال الدرامية التي شاركت بها، وصولاً إلى نيلها ألقاباً فنية عديدة منها أم المسرح وعميدة الدراما الخليجية ثم سيدة الشاشة الخليجية.

دعم الشباب

بعد أكثر من نصف قرن من الإبداع والتألق في المجال الفني قدمت حياة الفهد أعمالاً فنية على مستوى عال من الإتقان والتميز والنجاح الجماهيري الواسع، كما احتضنت فنانين من الجيل الشاب ودعمت مسيرتهم وصولاً إلى النجومية، في الوقت الذي برعت النجمة أيضاً في كتابة العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات الناجحة التي ظلت في ذاكرة الجمهور الخليجي.

■ حجزت مكانة كبيرة كإحدى أهم نجمات الخليج العربي.



■ نالت ألقاباً عديدة منها «أم المسرح» و«سيدة الشاشة الخليجية».