الامارات | «الجليلة لثقافة الطفل».. ربيع حافل بالإبداع والأنشطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برنامج حافل بالأنشطة الترفيهية، وورش عمل تفاعلية، تقدمها «دبي للثقافة» لرواد مخيم الربيع الذي يحتضنه مركز الجليلة لثقافة الطفل على مدار أسبوعين، يبدأ الأول من 27 حتى 31 مارس الجاري، بينما يقام الثاني خلال الفترة من 3 حتى 7 أبريل المقبل، وخلالها سيعيش الأطفال تجربة ربيع لا ينسى تُمكنهم من تعزيز مهاراتهم وتوسيع مخيلتهم، عبر التعرف إلى الفنون المتنوعة وتعلم أصول الحرف اليدوية.

وقال مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة لثقافة الطفل عادل عمر: «يوفر مخيم الربيع لرواده مجموعة من التجارب الفنية والثقافية التي تسهم في استثمار أوقاتهم، وتطوير قدراتهم وتحفزهم على الإبداع، وتعزز ثقتهم بأنفسهم»، منوهاً إلى أن المخيم يسعى إلى توفير مساحة واسعة للتعلم من خلال مجموعة الأنشطة والفعاليات المبتكرة.

ويشرع مخيم الربيع لمركز الجليلة لثقافة الطفل الذي يرفع شعار «الربيع موسم الفن الإبداعي» أبوابه أمام الأطفال ممن تراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، حيث سيكونون على موعد مع سلسلة ورش عمل تفاعلية تعلمهم أصول صناعة الخزف، واستخدام الجبس والإسمنت في الفنون، وتمنحهم فرصة دخول كواليس المسرح، وتجربة التصوير مع نيكون، بالإضافة إلى اكتشاف جماليات الموسيقى، بينما سيحظى الأطفال الذين تراوح أعمارهم ما بين 7 و9 سنوات، بإمكانية تعلم فنون «الكولاج» و«البورترية»، وصناعة الخزف، وطرق تلوين علب الزجاج، وصنع الأقنعة والزهور وأصول الفن التعبيري، و«الديكوباج»، وستتاح لهم أيضاً فرصة ابتكار تصاميم جديدة للملابس، بالإضافة إلى تعلم «لغة الإشارة» وغيرها.

في المقابل، يلفت مخيم الربيع أنظار الأطفال ممن تراوح أعمارهم ما بين 10 و16 عاماً، إلى فنون تصاميم الحقائب والملابس وبطاقات العيد، وصناعة الإكسسوارات المسرحية، والتعرف إلى فنون التصوير والبورترية والكولاج، والألوان والفن التعبيري، وطرق غزل النسيج ونحت الرخام، إلى جانب إكسابهم المهارات القيادية، وتعلم لغة الإشارة.

وسيحظى كل الأطفال المشاركين في المخيم برحلة خاصة إلى «متحف الاتحاد» للتعرف إلى الإرث الحضاري والإنساني للدولة، والمراحل التي مر بها اتحاد الإمارات والإنجازات التي حققتها على مدار نصف قرن، إلى جانب التعرف إلى دور المتحف في تأصيل مفهوم وقيمة الاتحاد والهوية الوطنية في نفوس أفراد المجتمع.