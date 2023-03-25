الامارات | «حكواتي» وعروض دمى وفرق طرابيش في «رمضان حفيت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على مدار 3 أسابيع سيوفر «رمضان في حفيت» في حديقة المبزرة الخضراء عند سفح جبل حفيت، برنامجاً حافلاً بالأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية وتجارب التسوق والطهي والعروض الموسيقية الحية.

وتدعو الفعاليات المستوحاة من أجواء العين والثقافة الإماراتية الأصيلة الجميع للاستمتاع بأحلى اللحظات مع العائلة والأصدقاء في أمسيات الشهر الفضيل.

ويحتضن الحدث جدولاً متنوعاً من الأنشطة العائلية الرائعة وفقرات الفنانين المتجولين مثل «الحكواتي»، وعروض الدمى، وفرقة الطرابيش، إلى جانب العروض الموسيقية الحية على المسرح. ويحظى الزوار بفرصة تذوق باقة من أشهى المأكولات التي تقدمها منصات المطاعم العالمية والإماراتية المفضلة، كما يمكنهم اكتشاف مجموعة كبيرة من منتجات المتاجر في «سوق رمضان».

ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة حصرية لتناول أشهى المأكولات في «جلسة رمضان» فوق منصة مرتفعة، بما يضمن توفير أرقى مستويات الراحة للمجموعات والذين يتطلعون لتمضية أمسيات لا تنسى واكتشاف أجواء رمضانية استثنائية.

برنامج حافل بالأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية وتجارب التسوق والطهي والعروض الموسيقية الحية على مدار ثلاثة أسابيع بحديقة المبزرة الخضراء في العين.