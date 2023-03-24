معلومات عن سناء الشقرا في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع.. «مقدم محتوى مشهور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اهتمام كبير شهدته الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 7، خاصة بعد أن شكت مربوحة من خيانة الكبير لها، الأمر الذي جعلها تذهب لمراقبة الكبير إذ ضبطته مع فتاة شقراء، ولكن المفاجأة أن مربوحة اكتشفت أن سناء الشقرا هي شاب كان الكبير يريده أن يجهز سفرية له مع مربوحة.

معلومات عن سناء الشقرا

تساءل الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عن من تكون سناء الشقرا ونتيجة لذلك نستعرض في «هن» المعلومات الخاصة به.

- سناء الشقرا هو مقدم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ويدعى خالد جواد.

- يسعى للدخول إلى منهة التمثيل مُنذ سن الـ 19.

- شارك من قبل في مسلسل العيلة دي.

- يتابعه 2 مليون شخص على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

وتدور أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2، حول المشاكل الأسرية والملل الزوجي الذي أصيب به الكبير أوي بعد فترة قصيرة من زواجه بمربوحة، ويقوم بخيانتها عن طريق السوشيال ميديا، وتبدأ في مراقبته والبحث وراءه وتتفاقم المشاكل بينهما في إطار كوميدي.