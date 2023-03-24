نيللي كريم تعترف بخطئها الأكبر في الحياة عبر برنامج «أنا والقناع».. رسالة خاصة لأولادها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين مشاعر الأمومة وممرات الحياة كان حديث نيللي كريم اليوم في برنامج «أنا والقناع» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، الذي يختار فيه الضيوف قناعًا لهم يشبه حياتهم، ويتحدثوا عنه، لتختار نيللي كريم القناع الصامت، لتتحدث عن علاقتها بأولادها، وتوجه رسالة إلى ذاتها.

نيللي كريم تتحدث عن أولادها

كان أول حكم عليها أن تتحدث عن خطأ ارتكبته في ممرات حياتها، لتسألها المذيعة منى عبد الوهاب، ما هي الخطيئة التي اقترفتها في حق أحد ولم تعترفي بها، لترد نيللي كريم، «خطيئة معترفتش بيها هي ظروفي إللي مش بتسمح أقضي وقت مع أولادي كتير دي أكبر خطيئة حزينة عليها وبقولهم ماتزعلوش».

نيللي كريم توجه رسالة إلى نفسها

لتسألها المذيعة: «ما هي معنى الخطيئة بالنسبة لكِ، هذه ليست خطيئة، الخطيئة مثل الكذب، ومن الممكن أن تكونِ جرحتي شعور أحد أو ظلمتي حد»، لترد نيللي كريم موجهة رسالة إلى نفسها، «أكبر خطيئة ارتكبتها كانت في حق نفسي، باجي على نفسي، المفروض البني آدم يعرف يقول لا، لكن أنا لم أعرف، براضي نفسي وبقول معلش وربنا كبير» لتلمع عينيها بما يقرب إلى الدموع، وتعلق على أنها لو قابلت ذاتها، ستقول لها، «اتبسطي وافرحي الحياة حلوة وفي حاجات كتير حلوة في الحياة، متشليش هم حاجة وكل حاجة بتعدي والحاجات الوحشة بتعدي واحلمي، لأني شيلت في نفسي حاجات كتير وعرضت نفسي لأذية بسبب الحزن».

حياة نيللي كريم

يُذكر أن نيللي كريم تعمل منذ عام 1995، فولدت في الإسكندرية لأب مصري وأم روسية، وكانت قد التحقت بمدرسة الباليه منذ أن كان عمرها في الرابعة، وتخرجت من معهد الباليه بأكاديمية الفنون، واتجهت إلى الدراسات العليا في قسم إخراج فن الباليه، ثم عملت راقصة باليه وقدمت فوازير رمضان، وهو الأمر الذي فتح لها المشاركة في العديد من الأفلام المتميزة، ثم تزوجت أول زيجة في تسعينات القرن العشرين من المهندس بهاء صبري، وأنجبت كريم ويوسف، ثم عام 2004 تزوجت من هاني أبو النجا وأنجبت منه ابنتان هما سيليا وكندة.