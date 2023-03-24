الامارات | مصر: برق ورعد وأمطار قوية ثاني أيام رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت القاهرة الكبرى وبعض محافظات مصر هطولا غزيرا للأمطار مصحوبة بموجة قوية من الرعد والبرق، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت الأرصاد الجوية: تشهد القاهرة الكبرى الليلة حالة من الأجواء غير المستقرة، التي يصاحبها تساقط الأمطار والرعد والبرق، والناتجة عن المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد؛ حيث يعمل على تكاثر السحب الممطرة في طبقات الجو.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يستمر تكاثر السحب على مختلف الأنحاء، التي يصاحبها سقوط الأمطار على القاهرة والفيوم والإسكندرية، وتكون الأمطار متفاوتة الشدة ورعدية، كما تتقدم لتشمل العديد من المناطق مثل الدلتا وتتجه شرقًا إلى مدن القناة وسيناء.

وأضافت الأرصاد حسب "القاهرة 24" أن هذه التقلبات الجوية يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، الذي يدفع إلى الشعور بالبرودة.

ونشرت الأرصاد بعض الإرشادات للتعامل مع التقلبات الجوية؛ حيث نصحت بالتأكد من سلامة مساحات السيارة قبل السفر، والقيادة بهدوء لتجنب انزلاق السيارة، وتجنب ملامسة أعمدة الإنارة؛ تجنبًا للصواعق الكهربائية، وتجنب الأماكن التي بها تجمع لمياه الأمطار، وعدم استخدام التليفون المحمول في تصوير الصواعق والرعد.