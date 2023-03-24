الامارات | «وصفات رمضان».. 30 من أبرز طهاة دبي شركاء نجاح وأطباق مميزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع شهر رمضان المبارك، أطلق «براند دبي»، النسخة الرابعة من دليل وصفات رمضان، ضمن مبادرة دعم رواد الأعمال الأعضاء في مبادرة «بكل فخر من دبي»، وذلك بالشراكة مع مجموعة من أشهر الطهاة وأبرز المطاعم والمقاهي، لتقديم 30 وصفة من الأطباق الرمضانية على مدى 30 يوماً، حيث تسلط المبادرة الضوء على قصص نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها رواد الأعمال، وشقت طريقها إلى عالم التميز من دبي، ويعزز ثقتهم بالمدينة وبما تقدمه لهم من فرص وما تفتحه أمامهم من آفاق رحبة للنجاح ضمن مختلف المجالات.

تنوع مشهد الطعام

يسلط الدليل الضوء على تنوع مشهد الطعام والطهي والمزيج الثقافي المتفرد في دبي، ويبرز مكانتها حاضنة للمواهب الإبداعية في مختلف المجالات، حيث تتضمن الوصفات هذا العام، مجموعة من أفضل وأشهر الأطباق المميزة التي اشتهر بها 10 من أمهر وأشهر الطهاة، و10 من المطاعم المشاركة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى روادها، وذلك في إطار إبراز مهارات الطهي والطبخ، وإعداد الوصفات الغذائية لدى نخبة من الطهاة، والترويج لتلك المطاعم والمقاهي والتعريف بما تقدمه من أطباق متميزة مستلهمة من مطابخ متنوعة من حول العالم، وبلمسة شرقية تتناسب مع مختلف الأذواق والمراحل العمرية.

دعم رواد الأعمال

وقالت تنفيذي المشاريع الإبداعية في «براند دبي» فاطمة الملا «نتطلع لإطلاق نسخة أخرى جديدة من (دليل وصفات رمضان)، الذي تم توسيع نطاقه ليشمل وصفات لنخبة من أمهر وأشهر الطهاة، إلى جانب مجموعة من أبرز المطاعم والمقاهي في مجتمع دبي، ضمن مبادرة دعم رواد الأعمال الأعضاء في (بكل فخر من دبي)، وذلك في إطار دعمنا المتواصل لرواد الأعمال والتعريف بمشاريعهم وتجاربهم الناجحة التي انطلقت من دبي لتحقيق ما تطمح إليه من نجاح ونمو، ولتشجيعهم على النزول إلى سوق العمل، وتوفير المساندة والدعم لهم. ويسعى (دليل وصفات رمضان)، الذي يطلقه (براند دبي) كمبادرة سنوية، إلى إبراز إبداع وموهبة الطهي لنخبة من أشهر وأمهر الطهاة في دبي، لتعريف الجمهور بإبداعاتهم في مجال الطهي. وإلى جانب ما نهدف إليه من تسليط الضوء على شغف مجتمع دبي بالتميز والأفكار الجديدة وغير التقليدية في مجال الطهي، فإن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع ودعم مختلف المواهب ورواد الأعمال، للإسهام في إثراء مشهد الطعام المتنوع والديناميكي في دبي».

التفرّد والتنوع

وأضافت فاطمة الملا أن الدليل لا يوفر وصفات شهية وتقليدية لوجبات الإفطار والسحور فحسب، لكنه يحتفي أيضاً بتنوع مشهد الطهي في دبي، والمزيج الثقافي الفريد الذي تتميز به المدينة، بالإضافة إلى مكانتها الرائدة كمركز وحاضنة للمواهب الإبداعية في كل المجالات.

وقالت الملا إن العديد من الوصفات الغذائية الواردة في الدليل هذا العام تتميز بالتفرد والتنوع، حيث تمزج بعض المأكولات التقليدية مع وصفات من أشهر المطابخ العالمية معدة خصيصاً لمحبي الطعام والتذوق. ويوفر الدليل خطوات مفصلة لتجهيز الوصفات الغذائية وإعداد الأطباق الشهية المناسبة لكل أفراد الأسرة، بما في ذلك أطباق المقبلات والحساء والسلطات والأطباق الرئيسة والحلويات والعصائر ووجبات السحور. وهذا العام، سيحتوي الدليل أيضاً على وصفات صحية نباتية وخالية من الغلوتين.

وصفات ومطاعم

ولجذب مجموعة واسعة من الأذواق، فإن الوصفات ستكون مستوحاة من مجموعة متنوعة من المأكولات، بما في ذلك المأكولات والأطباق المتوسطية والإماراتية والأميركية والإيطالية والمكسيكية والإسكندنافية.

وأعرب رواد الأعمال والطهاة وأصحاب المطاعم والمقاهي المشاركون في المبادرة عن سعادتهم بالمشاركة في النسخة الرابعة من برنامج الوصفات الرمضانية، مؤكدين تقديرهم لدعم «براند دبي».

وتم تطوير العديد من الوصفات التي يشملها الدليل الجديد من قبل طهاة مشهورين بدؤوا رحلة إبداعهم من دبي، وأطلقوا مطاعمهم الخاصة، حيث يحظى هؤلاء الطهاة بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إن بعضهم حصل على نجمة ميشلان لأطباقهم المتميزة. ومن بين الطهاة الذين يمثلون جنسيات مختلفة: الشيف إيزو آني، والتوأم الإماراتي عبدالرحمن وميثاء الهاشمي، والشيف سمية عبيد. والشيف كريم برجي، والشيف شاهين، والشيف سعود المطروشي، والشيف ميثاء الورشو، والشيف آمنة الهاشمي، والشيف محمد البنا، والشيف أروى لوتاه.

أما المطاعم المشاركة في المبادرة، فتشمل مطاعم ومقاهي «تيرا فيتري»، و«تي بي كيه»، و«فات أونكل»، و«بريد باسكت»، و«ماريا بونيتا»، و«كونا هاوس كوفي»، و«أونستري»، و«باجيري فورم»، و«مازمي كافيه»، و«بيت مريم».

ريادة الأعمال

مبادرة «بكل فخر من دبي»، هي إحدى مبادرات «براند دبي»، الهادفة إلى دعم ومساندة رواد الأعمال والشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها. وتهدف إلى تسليط الضوء على قصص نجاح رواد الأعمال وأصحاب المواهب والابتكارات والمبدعين في مختلف المجالات والقطاعات في الإمارة، فضلاً عن تشجيع مشروعات ريادة الأعمال الناشئة على النزول إلى سوق العمل، وتوفير المساندة والدعم، وتوصيلهم إلى أكبر شريحة من الجمهور الذي يبحث بدوره عن التميز والأفكار الجيدة وغير التقليدية للتفاعل معها.