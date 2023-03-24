حكاية أغنية «يا ولاد يا ولاد» لأبلة فضيلة.. ظهرت يوم وفاتها في مسلسل الأطفال يحيى وكنوز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«يا ولاد يا ولاد، تعالوا تعالوا، عشان نسمع أبلة فضيلة، راح تحكى لنا حكاية جميلة»، حب كبير ارتبط عبر الأجيال في قلب الجميع أطفال وصغار لهذه الكلمات التي كانت في برنامج أبلة فضيلة للأطفال، إذ إنها إحدى أهم مذيعات الإذاعة وبرامج الأطفال في مصر والوطن العربي، وهو ما تبين في صدفة مبدعة، عندما تلاقى أول يوم وفاتها مع ظهور أغنيتها الشهيرة يا ولاد يا ولاد في الحلقة الأولى من مسلسل يحيى وكنوز للموسم الثاني لهذا العام.

أغنية أبلة فضيلة في مسلسل يحيى وكنوز

ظهرت الأغنية في خلفية مشهد الأم وهي تحضر ليحيى وكنوز طعام المدرسة، لتظهر أبلة فضيلة في الردايو، بأغنية برنامجها الشهيرة، «يا ولاد يا ولاد، تعالوا تعالوا، عشان نسمع أبلة فضيلة، راح تحكى لنا حكاية جميلة، وتسلّينا وتهنينا، توت توت، تعالوا تعالوا عشان نسمع أبلة فضيلة، راح تحكى لنا حكاية جميلة».

برنامج أبلة فضيلة

«حواديت أبلة فضيلة»، كان أشهر برامجها للأطفال، فكانت تلتقي بهم في موعد بلقاء يومي مع الأطفال، في العاشرة صباحًا، بالأغنية التي كتبها صلاح جاهين، ولحنها سيد مكاوي، وكانت تقدم العديد من الحواديت المختلفة التي تحوي رسائل متنوعة، لتصنع لهم خيالًا واسعًا ينمي أفكارهم، وقد بدأ هذا البرنامج منذ حوالي 60 عامًا، ولكن ظهرت الإذاعة المصرية لأول مرة دون أبلة فضيلة عام 2016، وذلك عقب سفرها خارج البلاد، ولكن انتهاء البرنامج لم ينهي الحب الكبير لها في القلوب الذي ما زال حيا بعد وفاتها.

وفاة أبلة فضيلة

رحلت أبلة فضيلة، أول يوم رمضان، في كندا، وأعلنت ابنتها ريم إبراهيم، وفاتها عن عمر ناهز 93 عاما، لتتحول حسابات الرواد ومحبي أشهر مقدمة برامج الأطفال على مر الإذاعة المصرية، إلى دفاتر عزاءات، يعبر خلالها الجميع، عن مدى حبهم لها، وعن طريقتها الاستثنائية في الحكي وسرد الحواديت.