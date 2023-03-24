هل يحق للرجل حرمان زوجته من الإنجاب بعد إثارة القضية في جعفر العمدة؟.. «الإفتاء» توضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الحلقات الأولى من مسلسل جعفر العمدة عرضت قضية تشغل الكثير من المتزوجين في مصر والعالم العربي، والتي تتمحور حول منع الرجل زوجته من الإنجاب، إذ يظهر محمد رمضان الذي يقوم بدور جعفر العمدة، وهو متزوج من ثلاث زوجات، هن مي الكساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، ليتفاجأ في أول مشهد من المسلسل باختطاف ابنه الذي تلده مي الكساب، ثم جاء له هاتف في نفس التوقيت ليعرف بإجهاض زوجته الفنانة إيمان العاصي وهو ما خلق بداخله عدم رغبة في الإنجاب.

جعفر العمدة يمنع الإنجاب من زوجاته

لينتقل المشهد إلى الفنانة منة فضالي التي تجسد شخصية نرجس وتذهب إلى الدجال وتتمنى الخلفة من محمد رمضان الذي يمتنع عن الإنجاب منها، وتلاها الأخريات في طلب منهن عدم الإنجاب دون اتفاق معهن.

هل الزوج له حق في طلب من الزوجة عدم الإنجاب

وكانت قد أوضحت دار الإفتاء، من خلال فضيلة الشيخ شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن حكم إجبار الزوج للزوجة عدم الإنجاب، وكانت إجابته كالتالي، «لو اتفق الرجل مع المرأة على عدم الإنجاب لانشغالهما بعلم أو عمل أو لأي سبب من الأسباب وقال لها نأجل الإنجاب، ووافقت، وموافقة الزوجة شرط، فلا حرج عليهما، وليس في ذلك الأمر من شيء، أما إذا كانت هي تريد الإنجاب، وهو يحرمها ليس له حق، فهكذا أنت تحرم المرأة من أخص وظائفها وهي الأمومة»، وأكد على أنه يجب الاتفاق، ولا شيء فيه، ولكن الحكم على المرأة بعد الإنجاب هو شيء يغضب الله ومخالف للشرع.