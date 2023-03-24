جدول رجيم في رمضان لخسارة الوزن.. «ابعدي عن الأطعمة المقلية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من السيدات والفتيات يفضلن أن يسرن على جدول رجيم في رمضان، لرغبتهن في خسارة وزنهن، ليصبحن جسمهن بقوامٍ ممشوق، وللحفاظ على جمالهن ورشاقتهن، وليصبحن بصحة أفضل، كما أن عدد ساعات الصيام ملائمة لخسارة الوزن في رمضان، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، جدول رجيم في رمضان.

جدول رجيم رمضان

قدم عمر ناجي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن»، روشتة، لخسارة الوزن في رمضان، وهي كالتالي:

- الإفطار بالشوربة أول شيء على الفطار.

- ثم الحصول في وجبة الافطار على البروتينات، وحاولي أن تعتمد على الأكل الصحي المسلوق أو المشوي أو الطازج.

- تناول الطعام ببطىء دون عُجالة.

- الاعتماد في جدول رجيم في رمضان على الأطعمة الغنية بالألياف التي تساعد على الاحساس بالشبع وتحتاج فترة أطول للهضم.

- تجنبي الأطعمة المقلية مثل البطاطس، السمبوسك، والقطايف المقلية.

- تجنب الأغذية الغنية بالسكر والدهون.

- ضرورة الاهتمام بالعناصر التالية من الأطعمة الغنية بالفيتامينات، في جدول رجيم رمضان:

- عصائر الفاكهة والليمون.

- العسل.

- المشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة.

- الفواكه والخضراوات المهروسة.

- الحليب.

- تجنب المشروبات التي تحوي الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

- تتناول طبق سلطة خضراء كبير بجانب الطعام.

- استبدل السكر بعسل النحل في الحلويات.

- التأكد من تناول ما يكفي من البروتين والسعرات الحرارية حسب ما يتناسب مع جسمك.

- في وجبة السحور من المكونات الأساسية لجدول رجيم رمضان أن تحتوي على الفيتامينات والمعادن، ويمكن الحصول على ذلك من خلال الفول أو البيض أو التونة أو الجبن الصحية.

جدول رجيم رمضان 2023

وأضاف «ناجي»، أنه من المهم في جدول رجيم رمضان الحصول على قسط كاف من النوم، لأنه يمكن أن يؤثر عدم النوم الكافي على هرمونات الجوع، مما يجعل من الصعب مقاومة كميات كبيرة من الأطعمة.