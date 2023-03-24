الامارات | إعادة حمار وحشي إلى حديقة حيوانات كورية بعد هروبه لساعات تحول خلالها الى نجمٍ على "وسائل التواصل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعيد حمار وحشي سالماً معافى إلى حديقة حيوانات في سيول بعدما هرب من قفصه فيها وتجوّل بحرّية لساعات في وسط العاصمة الكورية الجنوبية، أصبح خلالها نجماً على الإنترنت، على ما قال مسؤولون لوكالة فرانس برس الجمعة.

وأفاد مسؤول في حديقة الحيوانات الكبرى للأطفال في سيول أنّ الحمار الوحشي "سيرو" عاد إلى حظيرته في "حال مستقرة وبصحة جيدة"، بعدما أمضى الخميس ثلاث ساعات يهرول على الطرق وسط السيارات إلى أن حاصره حرّاس الحديقة في النهاية.

وقُبض على سيرو البالغ ثلاث سنوات باستخدام حاجز أمني بعد دخوله زقاقاً ضيّقاً. وتُظهر الصور المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي عملية نقله إلى حديقة الحيوانات وهو نائم بعد تخديره.

وبدأ سيرو يتصرف بتوتر بعد نفوق والدته عام 2020 ووالده عام 2022، وفقاً لمقطع فيديو نُشر في يناير عبر حساب حديقة الحيوانات على يوتيوب.

وأوضح مقطع الفيديو أنّه "لم يكن يريد العودة إلى حظيرته وتشاجر مع كنغر".

وأكسبته مغامرته القصيرة في شوارع سيول المزدحمة نجومية واسعة على الإنترنت، إذ تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي باللغة الكورية الآلاف من مقاطع الفيديو والميمات.