منيو كامل طوال شهر رمضان 2023 فطار وسحور.. «عشان ماتحتريش في اختيار الوجبات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحب أن تضع ربات المنزل منيو كامل طوال شهر رمضان 2023 فطار وسحور، وتعد قوائم جدول أكلات رمضان، وعليه تدون الطلبات والأكلات وتجهزها، لتتجنب الحيرة والتفكير المستمر في الوجبات التي تحضرها للإفطار والسحور، وللتفرغ لأداء الصلوات والعبادات، لذلك نقدم لكم منيو كامل طوال شهر رمضان 2023 فطار وسحور، مكون من 30 وجبة بالسلطات والحلويات والسحور مفيدة واقتصادية.

منيو كامل طوال شهر رمضان 2023 فطار وسحور

تعد العشرة أيام الأولى في الصيام هم أول الأيام التي يحتاج فيها الجسم إلى مزيد من الطاقة، لذا تتفنن ربات البيوت في تقديم مائدة متنوعة الأصناف، لذلك نقدم لكم منيو كامل طوال شهر رمضان 2023 فطار وسحور، مع اتباع نظام غذائي صحي ومفيد يعوض الجسم عن ساعات الصيام الطويلة، ويمده بالعناصر الغذائية التي تقويه لتكمله باقي الشهر.

اليوم الأول

- الطبق الرئيسي: بط في الفرن.

- شوربة لسان عصفور.

- السلطات: سلطة خضراء.

- المشروبات: تمر بالحليب أو أية أنواع من العصائر التي تفضلها الأسرة.

- الحلويات: صينية كنافة بالكريمة.

السحور: فول وبطاطس مهروسة وزبادي.

اليوم الثاني

- الطبق الرئيسي: كفتة مشوية.

- أرز بالبصل.

- السلطات: طحينة.

- المشروبات: تمر.

- الحلويات: كنافة بالبلح.

- السحور: فول بالطماطم وسلطة خضراء وبطاطس.

اليوم الثالث

- الطبق الرئيسي: فراخ في الفرن.

- محشي مشكل: باذنجان وورق عنب وكرنب وفلفل.

- شوربة شعرية.

- السلطات: سلطة خضراء.

- المشروبات: عصير برتقال.

-الحلويات: صينية كنافة بالعسل.

السحور: فول بالزبدة وبيض مسلوق.

اليوم الرابع

منيو كامل طوال شهر رمضان 2023 فطار وسحور

- الطبق الرئيسي: سجق وكبدة.

- طاجن بطاطس بالبصل .

- أرز بالشعرية.

- السلطات: سلطة بابا غنوج.

- المشروبات: عصير التمر هندي.

- الحلويات: قطايف بجوز الهند والزبيب.

السحور: فول بالبصل مدمس وبيض مسلوق.

اليوم الخامس

- الطبق الرئيسي: فتة باللحم.

- السلطات: سلطة خضراء.

- المشروبات: عصير سوبيا.

- الحلويات: قطايف بجوز الهند والزبيب.

السحور: صينية فول بالبيض والفلفل والعيش المحمص.

اليوم السادس

- الطبق الرئيسي: مكرونة بشاميل.

- بطاطس محمرة.

- السلطات: سلطة خضراء وخيار وجزر مخلل.

- المشروبات: بلح باللبن.

- الحلويات: جلاش بالعسل.

- السحور: بطاطس مهروسة وجبنه وعيش.

اليوم السابع

- الطبق الرئيسي: كبسة بالدجاج أو اللحم.

- السلطات: سلطة زبادي.

- المشروبات: عصير برتقال.

- الحلويات: قطايف بالمكسرات.

السحور: بيض مقلي وفول وزبادي.

اليوم الثامن

- الطبق الرئيسي: صينية مكرونة بالطماطم بشرائح اللحم.

- السلطات: سلطة خضار، سلطة طحينه.

- المشروبات: عصير موز باللبن.

- الحلويات: بسبوسة بالقشطة.

- السحور: بطاطس بالباذنجان وزبادي بالفراولة.

اليوم التاسع

- محشي مشكل: باذنجان وورق عنب وكرنب وفلفل.

- شوربة لسان العصفور.

- المشروبات: تمر وسوبيا.

- الحلويات: زلابية.

السحور: جبنة قريش وبيض بالفلفل الرومي.

اليوم العاشر

- الطبق الرئيسي: فراخ مشوية.

- أرز بالبصل والقرفة.

- السلطات: سلطة خضراء وبابا غنوج.

- المشروبات: عصير قمر الدين.

- الحلويات: كنافة بالمهلبية.

- السحور: فول بالزبدة وجبنة قريش وزبادي.

منيو كامل طوال شهر رمضان 2023 فطار وسحور بالتكات

للنصف الثاني من الشهر مع بداية ثاني عشرة أيام في شهر رمضان يكون الجسم اعتاد على الصيام، ويفضل البدء في التنوع في الوجبات، في منيو كامل طوال شهر رمضان 2023 فطار وسحور بالتكات.

اليوم الأول

- الطبق الرئيسي: طاجن سمك فيلية.

- السلطات: سلطة شامي بالطماطم والبقدونس وفص الثوم.

- المشروبات: سفن أب.

- الحلويات: كنافة محشية بالجوز الهند والزبيب.

- السحور: بطاطس محشية بالجبنة وبطاطس مهروسة وسلطة خضراء.

اليوم الثاني

- الطبق الرئيسي: طاجن كوسة باللحمة أو البشاميل.

- جلاش بالزيتون.

- السلطات: سلطة حمراء بالبنجر وباقي البشاميل.

- المشروبات: قمر الدين.

- الحلويات: بسبوسة بالقشطة.

- السحور: ميني بيتزا وبطاطس مهروسة.

اليوم الثالث

- الطبق الرئيسي: شيش طاووق ورقاق.

- السلطات: سلطة الذرة أو سلطة خضراء.

- الحلويات: كريم كراميل.

- السحور: بيض بالمشروم وسلطة الزبادي.

اليوم الرابع

- الطبق الرئيسي: طاجن تورللي.

- أرز أبيض.

السلطات: سلطة بصل بالخل والليمون.

- المشروبات: عصير ليمون.

- الحلويات: سينابون بالقرفة.

- السحور: طبق بيض بالبطاطس وسطة خضراء وزبادي.

اليوم الخامس

- الطبق الرئيسي: فراخ في الفرن.

طهي أي نوع من الخضراوات مثل: الفاصوليا أو البسلة.

المشروبات: عصير جزر بالبرتقال.

- الحلويات: بلح الشام.

- السحور: فول وشرائح الشوفان بالعسل وزبادي.

اليوم السادس

الطبق الرئيسي: طاجن ورق عنب.

- كفتة البطاطس المقلية.

- السلطات: سلطة بابا غنوج.

- المشروبات: عصير تفاح.

- السحور: جبنة قريش وبيض مسلوق.

اليوم السابع

- الطبق الرئيسي: مسقعه بالصلصة، وبطاطس محمرة.

- عيش بلدي ساخن.

- السلطات: سلطة خضار شرائح.

- المشروبات: تمر هندي.

- الحلويات: لقمة القاضي.

اليوم الثامن

منيو كامل طوال شهر رمضان 2023 فطار وسحور

- الطبق الرئيسي: شاورما فراخ.

- أرز بسمتي أصفر.

- السلطات: سلطة باذنجان.

- المشروبات: تمر هندي.

- الحلويات: جلاش بالعسل.

- السحور: زبادي بالعسل وبيض.

اليوم التاسع

- الطبق الرئيسي: كفتة مشوية بصوص المشروم.

- بطاطس محمرة.

- عيش بلدي.

- السلطات: سلطة خضراء، سلطة طحينة.

- المشروبات: عرقسوس.

- الحلويات: بلح الشام.

- السحور: باقي شاورما الفطار مخلوطة بالزبادي وبطاطس مهروسة.

اليوم العاشر

- الطاجن الرئيسي: طاجن بامية وأرز معمر.

- السلطات: سلطة خضراء.

- المشروبات: قمر الدين.

- الحلويات: كنافة بالكراميل.

- السحور: قرص خضراوات مقلي وزبادي.

فطار وسحور لرمضان

في العشرة أيام الأخيرة من رمضان يفضل التقليل من تنوع الأصناف والحلويات، خاصة أن ربات البيوت تبدأ في التجهيز للعيد، بالتالي تبحث ربات البيوت عن أكلات سريعة للفطور في رمضان.

اليوم الأول

- الطبق الرئيسي: صينية بطاطس باللحم المفروم.

- مكرونة اسباجتي.

- المشروبات: عصير موز باللبن.

- الحلويات: مهلبية قمر الدين.

- السحور: بطاطس بالبيض وفول وزبادي.

اليوم الثاني

- الطبق الرئيسي: كبدة وكشك.

- أرز بالخلطة.

- السلطات: سلطة طحينة.

- المشروبات: سوبيا.

- الحلويات: قطايف بالكريمة.

- السحور: فول بالبيض وزبادي.

اليوم الثالث

- الطبق الرئيسي: كفتة بطاطس.

- أرز بالشعرية.

- عيش توست محمص.

- السلطات: سلطة خضار.

- المشروبات: عصير برتقال.

- السحور: فول إسكندراني وزبادي.

اليوم الرابع

- الطبق الرئيسي: كريب فراخ أو لحمة مثلما ترغبين.

- بطاطس مقلية.

- خيار مخلل.

- المشروبات: سفن أو عصير.

- الحلويات: أرز بلبن.

- السحور: مسقعة وبطاطس.

اليوم الخامس

- الطبق الرئيسي: سبانخ أو خضراوات مفضلة للأسرة.

- أرز بالشعرية.

- خيار مخلل.

- المشروبات: عصير مشمش.

- الحلويات: قطايف.

- السحور: شرائح البيض وبطاطس محمرة.

اليوم السادس

- الطبق الرئيسي: طاجن مكرونة بالفراخ.

- شيبسي أو بطاطس محمرة.

- السلطات: سلطة خضراء.

- المشروبات: عصير مانجو.

- الحلويات: جلاش بالكريمة.

- السحور: بيض بالبروكلي.

اليوم السابع

- الطبق الرئيسي: سمك بلطي.

- أرز بني.

-عيش بلدي.

- السلطات: سلطة خضراء، سلطة طحينة.

- المشروبات: عصير كوكتيل.

- الحلويات: قمر الدين.

- السحور: فول وطعمية.

اليوم الثامن

- الطبق الرئيسي: المسقعة باللحمة المفروم.

لسلطات: سلطة زباي.

- المشروبات: عصير رمان.

السحور: بطاطس بباقي اللحم المفرومة من الفطار وزبادي.

اليوم التاسع

الطبق الرئيسي: أرز بالكبد والقوانص.

- السلطات: بطاطس مهروسة بالخضراوات.

- عيش محمر.

المشروبات: تمر هندي.

- السحور: فول بالطماطم وزبادي.

اليوم العاشر

في هذا اليوم تحبذ ربات البيوت تناول الأسرة باقي الأطعمة أو من الممكن إعداد الأكلات الشعبية مثل:

- الطبق الرئيسي: فول بالطماطم، طعمية، باذنجان مقلي بالدقة.

- السلطات: سلطة خضار مقطعة شرائح، سلطة بابا غنوج، ومخلل.

- المشروبات: عصير تمر بالخشاف.