نظام غذائي لمرضى الضغط والقلب في رمضان.. بينها تناول «أوميجا 3»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تساؤلات كثيرة من أصحاب الأمراض المزمنة خاصة مرضى الضغط والقلب، نجدها من قبل بعض السيدات، حول كيفية صيام شهر رمضان الكريم بطرق صحية وبدائل تساعد على نجاح الصيام وعدم شعور المريض بالأعراض التي تؤثر بالسلب عليه، وما هي الحالات التي يستثنى أصحاب هذه الأمراض منها، وما هي طبيعة الأغذية والمشروبات الواجب تناولها خلال رمضان.

حالات لا يجب صيام مرضى القلب والضغط بها

الدكتورة إيمان حبيب، رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للتغذية، حددت خلال استضافتها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، هل صيام مريض الضغط في شهر رمضان يمثل خطورة؟، إذ قالت: «مريض الضغط سواء عالي أو منخفض، هيصوم عادي في حالة ضبطه بالعلاج، بشرط لا يكون من ضمن العلاج مدر للبول بشكل عالي».

وعن المخاوف التي يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية لمرضى الضغط في شهر رمضان، قالت: «نخاف من زيادة أو تسارع في ضربات القلب، وارتفاع في الضغط مصاحب لأعراض مثل الصداع والتعرق، في الحالات دي لازم يفطر».

تناول الأسماك والأوميجا 3

وتحدثت الدكتورة إيمان حبيب أيضا عن بعض المحاذير والأطعمة والمشروبات التي لا يجب تناولها خلال شهر رمضان لأصحاب مرضى الضغط، قائلةً: «مريض الضغط والقلب محتاج البوتاسيوم كونه عنصر أساسي في ضبط الضغط وكفاءة العضلات من بينها عضلة القلب والموجود في جميع الخضراوات ومعظم الفواكه الطازجة، نسبته يجب أن تكون 3 أضعاف الملح، لذا يجب التركيز أيضا مع الأوميجا 3 كونها تعمل على تقليل الدهون الضارة وتزيد من الدهون الحميدة والتي تساعد على تطور شرايين الجسم وتقلل من الدهون الثلاثية والكوليسترول، والموجودة في المكسرات وعين الجمل وفي بذر الكتان والأسماك الدهنية مثل الماكريل والتونة والسالمون والسردين».

علاج الأنيميا

«بنخاف في أمراض القلب والضغط من الأنيميا»، عبارة واصلت من خلالها رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للتغذية، الحديث مضيفة: «الأنيميا تحميل على القلب، والتي تؤثر على ضخ الدم، ويجب علاجها وتناول الأدوية التي تقللها».