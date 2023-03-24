يسرا عن آخر مكالمة مع دلال عبدالعزيز: «كانت يوم جنازة سمير وقولتلها رايحة فرح»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف ربما لا تحسد عليه الفنانة يسرا، عاشته قبل أعوام قليلة، خاصة يوم رحيل الفنان سمير غانم، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليحاول الجميع إخفاء خبر رحيله عن زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، التي كانت تعيش في حالة حرجة هي الأخرى، وهو ما نفذته يسرا، حيث أخفت نبأ رحيل «غانم» عن زوجته حتى لا تتدهور صحتها.

يسرا تتحدث عن جنازة سمير غانم

وكانت تحدثت الفنانة يسرا، عن كواليس علاقتها بالفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، والاتصال الهاتفي بينها وبين الأخيرة، خلال برنامج «أنا والقناع»، قائلةً:أن «أنا بعشق حاجة اسمها سمير غانم، وكلمت دلال عبد العزيز وقت الجنازة، ورفضت أقولها إنه مات خوفاً على حالتها، وفي المقابل كان ضروري حضوري حفل زفاف الذي كان في نفس اليوم، وبالفعل حضرت لأني اتعلمت إني عمري ما هرضي حد والناس نفسها تشوف لك حاجة غلط».

وتابعت الفنانة يسرا، خلال الحديث:« أي حد حزنت عليه من قلبي، وأي حد فرحت له من قلبي، وكل يوم عندك وفاة وفرح هتعيش إزاي، والموضوع بيتحسب معاكي وضدك».

مكالمة هاتفية يوم الجنازة

وعن كواليس حضور حفل زفاف في يوم جنازة الفنان الراحل سمير غانم، قالت: « العريس والعروسة زي ولادي، وعلاقتي بالعيلتين سواء في الفرح أو الجنازة مهمة، وسمير غانم حبيب قلبي، مفيش شك إني بحبه، وكنت طالعة من جنازته وبكلم دلال عبد العزيز، وعلى طول كنت بسأل عليها، وقلت لها رايحة فرح، لكن الناس نفسها تشوفلك الغلط».

وكان توفي الفنان سمير غانم، في20 مايو 2021، بعد إصابته هو والفنانة دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا، وما لبث أن فارق سمير الحياة في المستشفى بسبب تداعيات الإصابة، لتلحق به الزوجة في 7 أغسطس 2021.