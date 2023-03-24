طريقة عمل البسبوسة المكرملة.. «تكات وحركات هتظبط الطعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البسبوسة المكرملة من الاختيارات الأساسية في شهر رمضان الكريم، وتحرص ربات المنازل على تواجدها على المائدة الرمضانية، بعد الوجبات الشهية على الإفطار، والتي يمكن تناولها مع المشروبات الساخنة أو العصائر حسب الرغبة، وتبحث الأمهات عن طريقة عمل البسبوسة المكرملة بطرق مختلفة غير تقليدية وشهية خاصة للأطفال.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل البسبوسة المكرملة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل البسبوسة المكرملة

مقادير البسبوسة المكرملة

نصف كوب من السميد الناعم

ثلاث أرباع كوب من السكر

ثلاث أرباع كوب من اللبن

ربع كوب من الماء

ثلاث أرباع كوب من السمنة

ملعقة واحدة كبيرة من عسل الجلوكوز

مكسرات حسب الرغبة

مقادير عمل الشربات

كوب ونصف من السكر

كوب ونصف من الماء

ملعقة واحدة كبيرة من السمنة

طريقة عمل الشربات

الخطوة الأولى: نقوم بإحضار وعاء ونضع به السكر والماء على نار متوسطة ونتركهم حتى يغلي الخليط.

- الخطوة الثانية: نضيف عصير الليمون ونتركه حتى يغلي لمدة خمس دقائق ونضيف السمنة إليه ونقوم بإذابتها في الخليط، ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد لحين الاستخدام.

طريقة عمل البسبوسة المكرملة

الخطوة الأولى: نحضر وعاء ونضع به السكر على نار متوسطة ونضيف إليهم ربع كوب من الماء مع التحريك باستخدام ملعقة حتى يأخذ اللون الذهبي ويتكرمل السكر، ويأخذ اللون البني.

- الخطوة الثانية: إضافة عسل الجلوكوز والسمنة تدريجيا مع تهدئة النار ثم يتم تحريك الإناء حتى تذوب السمنة.

- الخطوة الثالثة: إضافة اللبن مع التقليب حتى يذوب الكراميل ونترك الخليط حتى يهدأ ويصبح دافئا.

- الخطوة الرابعة: وضع السميد في وعاء ونضيف إليه الكراميل مع التقليب جيدا.

- الخطوة الخامسة: تسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

- الخطوة السادسة: نحضر صينية مدهونة بالسمنة ونضع بها خليط البسبوسة مع توزيعها في الصينية بالتساوي.

-الخطوة السابعة: نضع الصينية في الفرن لمدة ثلث ساعة، ثم نشعل الشواية لتحمير الوجه حتى يصبح لونه ذهبي.

الخطوة الأخيرة: إخراج البسبوسة من الفرن ونسقيها بالشربات وهي ساخنة ونتركها حتى تبرد، ثم يتم تقطيعها حسب الرغبة ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء في العزومات وعلى مائدة رمضان.