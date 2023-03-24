حكم صيام الطفل قبل البلوغ والسن المناسب له.. «الإفتاء» توضح

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع استقبال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، تبدأ الأمهات بالسؤال حول حكم صيام الطفل قبل البلوغ، وما السن المناسب لتدريبه حتى يعتاد الصيام، وهل الدين أشار لصيام الطفل؟، وكيف تحدث عنه دون أن يحملهم مشقة أو تعب، حتى تبدأ الأمهات بتدريب أطفالهن على الصيام منذ الصغر، حتى يعتادوا الأمر عند الوصول للسن المناسب.

حكم صيام الطفل قبل البلوغ

قبل معرفة حكم صيام الطفل قبل البلوغ، عليكِ المعرفة جيدًا أن الإسلام حرص على التخفيف وعدم شقاء الأطفال، فليس على الطفل الصغير الصوم حتى يصل إلى سن البلوغ، وذلك استنادًا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: ةعَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ».

حكم صيام الطفل قبل البلوغ.. ما السن المناسب؟

ومن جانبه، أوضح العلماء السن المناسب لصيام الطفل، وهو سن العاشرة، إذ أكدت دار الإفتاء المصرية أنّ المسلم مخاطب ومكلف من وقت بلوغه أن يلتزم بأركان الإسلام الـ5، لقوله صلى الله عليه وسلم: «بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ» رواه البخاري.

حكم صيام الطفل قبل البلوغ

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنَّ تكليف الأطفال بالصيام مرتبط بالقدرة على التكليف، وهذا مرتبط بالبلوغ والعقل، بمعنى إنه لا يجب صيام الطفل قبل البلوغ.