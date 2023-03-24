مايا مرسي تشيد بمسلسل رسالة الإمام: «من أول حلقة بيقول أنا عمل مهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أشادت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالمسلسل التاريخي رسالة الإمام الشافعي، بطولة الفنان خالد النبوي، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني هذا الموسم، عن سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مايا مرسي تشيد بمسلسل رسالة الإمام

ونشرت مايا مرسي، صورة من غلاف المسلسل، مؤكدة أن الحلقة الأولى بداية مُبشرة لعمل قوي ومهم، مدونة: «لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات، فأحياناً كسب القلوب أولى من كسب المواقف، ولا تهدم الجسور التي بنيتها، وعبرتها، فربما تحتاجها للعودة يوماً ما، دائماً أكره الخطأ، لكن لا تكره المخطئ، ابغض بكل قلبك المعصية، لكن سامح وارحم العاصي، انتقد القول، لكن احترم القائل، فإن مهمتنا هي أن نقضي على المرض، لا على المرضى، لا تحاول أن تكون مثالياً في كل شيء، لكن إذا جاءك المهموم فأنصت، وإذا جاءك المعتذر فاصفح، وإذا قصدك المحتاج فانفعوحتى لو حصدت شوكاً يوماً ما، فكن للورد زارعاً».

واختتمت: «مسلسل الإمام الشافعي، من أول حلقة بيقول أنا عمل مهم».

مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي

ويتناول أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي سيرة محمد بن إدريس الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، والعلاقة بينه والحضارة المصرية ومدى تأثيرها عليه.

قنوات عرض مسلسل الإمام الشافعي والمواعيد

ويعرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي عبر ثلاث فضائيات هي: «DMC» و«الحياة» و«CBC»، فضلا عن عرض العمل عبر منصة «Watch IT» الإلكترونية.

وتأتي مواعيد عرض الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي على قناة DMC في رمضان 2023، في الساعة 6.30 مساء يوميا وطوال شهر رمضان،

ويعاد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC في 6.15 صباحا، و11 صباحا، حسب ما أعلنته القناة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».