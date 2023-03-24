رجيم التمر واللبن في رمضان.. «هتخس 3 كيلو خلال أسبوع من غير حرمان»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص الكثير على اتباع وتطبيق رجيم التمر واللبن في رمضان، وذلك رغبة في إنقاص الوزن، إذ ينتهز الكثير 30 يوما من الشهر الفضيل لخسارة جزء كبير من أوزانهم، دون الحرمان من أكلات رمضان الشهية، فضلًا عن الاعتماد على التمور الموجودة بكثرة في المنازل خلال الشهر، خاصة إنه يقتصر بشكل كبير على تناول التمر واللبن بشكل يومي خلال وجبة الإفطار.

رجيم التمر واللبن في رمضان

ما هو رجيم التمر واللبن في رمضان؟ سؤال يدور في أذهان الكثيرين ممن يسعون لتطبيقه لخسارة الوزن، الأمر التي أجابت عنه سنتيا أبو خليل، أخصائية التغذية، خلال لقاء تلفزيوني، مؤكدة أنه ريجيم لا يمكن اتباعه لأكثر من أسبوع، بمعنى أن تتراوح مدته من 5 لـ7 أيام، وذلك حتى يحصل الجسم على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال أيام شهر رمضان المباركة.

خطوات رجيم التمر واللبن في رمضان

ولتطبيق رجيم التمر واللبن في رمضان، عليك اتباع عدة خطوات للقيام به، على النحو التالي:

- قم بتناول 24 تمرة، ولكن مقمسين على مدار اليوم بين الوجبات الأساسية الثلاثة.

- حاول التمر مع كوب من اللبن كوجبة «سناكس» بين الوجبات الأساسية.

- يجب تقسيم حبات التمر التي تتناولها حسب الرغبة الشخصية.

مميزات رجيم التمر واللبن

وبحسب خبيرة التغذية، فإن واحدة من أهم مميزات رجيم التمر واللبن هو أن سعراته الغذائية قليلة، ما يتسبب في نزول الوزن سريعًا وبشكل ملحوظ، إذ يساعدك في خسارة 3 كيلوجرامات في أسبوع.

عيوب رجيم التمر واللبن

بينما تأتي عيوب رجيم التمر واللبن على النحو التالي:

- يصعب الاستمرار عليه لفترات طويلة، لأنه قليل البروتين.

- يعد نظام غير صحي للجسم، وذلك لحاجة الجسم للبروتينات بشكل خاص لبناء العضلات بصورة صحيحة.

- يفتقر رجيم التمر واللبن كثير من الفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم.