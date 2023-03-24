حكاية مولود انتظرته يسرا عام 1995: «كنت هموت وأبقى أم.. اتمنيته ومحصلش» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الحديث عن فطرة الأمومة والإنجاب، أمر دومًا لا يخلو من أحاديث الفنانة يسرا، واحدة من أشهر وأنجح فنانات جيلها، والتي قدمت دور الأم ببراعة شديدة في الكثير من الأعمال، على الرغم من حديثها مرارًا وتكرارًا عن عدم إنجابها.

رغبة الأمومة عند يسرا

وخلال الساعات الماضية، عادت الفنانة يسرا تتصدر مُجددًا محركات البحث ليس فقط لعرض أحدث أعمالها «1000 حمدالله على السلامة» خلال السباق الرمضاني، ولكن لعودتها للحديث مرة أخرى عن رغبتها في الأمومة التي تغيرت مع تغير الوقت، وذلك أثناء حديثها عن اليأس والشعور به: «لا أحب أن أفكر فيما سيحدث بعد ذلك، لكنني أحب أن أفعل ما علي، وأترك الباقي على الله سبحانه وتعالى».

وحول رغبتها في الأمومة، أوضحت الفنانة خلال حديثها على فضائية الحياة، إن الفكرة ظلت تُلح عليها كثيرًا، إلا أنها راضية دومًا بقضاء ربنا وإرادته: «جالي فترة كنت هموت وعايزة أبقى أُم، النهاردة بقول الحمد لله أنا راضية باللي ربنا كتبهولي، فيه حاجات لازم ترضي بيها، وحجات لازم تحاربي عشانها، وفي حاجات مينفعش تعاندي ربنا ولا الحقيقة للحصول عليها».

حكاية مولود انتظرته يسرا عام 1995

شائعات مرض القطط، واحدة من أشهر الشائعات والأحاديث التي طالت الفنانة يسرا لسنوات طويلة، إذ زعم العديد أن تربيتها للقطط هي السبب في حرمانها من الإنجاب، إلا أن الفنانة أوضحت الأمر فيما بعد، مؤكدة إن زوجها هو من طلب منها عدم الإنجاب، على الرغم من انتظارها مولود في عام 1995، ولم يحدُث الأمر.

ففي حديث سابق للفنانة يسرا على «ماسبيرو» خلال احتفالات رأس سنة 1995، قائلة: «كنت مستنية أجيب بيبي عام 1995 في نفس العام، ولكن الأمر لم يكتمل».