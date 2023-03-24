طريقة عمل شربات الكنافة.. «حضريه بكميات كبيرة لحلويات رمضان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تصنع ربات البيوت العديد من الحلويات المختلفة طوال شهر رمضان المبارك، لتقديمها لأولادها وتناولها بعد وجبة الإفطار، وتتعدد تلك الحلويات وتعد إرثا لنا منذ قديم الزمن، تحرص الأمهات على الالتزام به أثناء الشهر الكريم وتحديدا حلوى القطايف والكنافة، ولإعطائهم الشكل الناعم والسكري الذي نفضله، فإنه يجب إضافة الشربات عليهما، وتعد طريقة تحضيره سهلة وبسيطة، وسنوفر لك في السطور القادمة طريقة عمل شربات الكنافة بكمية كبيرة، لتخزينها طوال الشهر في منزلك، حسب ما أوضحته الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على أد الأيد»، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل شربات الكنافة

ولـ طريقة عمل كمية كبيرة من شربات الكنافة ستحتاجين إلى:

- كيلو سكر.

- عسل جلوكوز.

- نصف ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- 3 أكواب من المياه.

طريقة عمل شربات الكنافة

وتعد طريقة عمل شربات الكنافة سهلة جدًا، لا تحتاج إلى جهد كبير، كل ما عليك فعله هو وضع كمية السكر وعسل الجلوكوز مع الملح والليمون ومعهم ملح الليمون والفانيليا في إناء عميق على النار.

- في الخطوة التالية، احضري المياه وقومي بإضافتها على السكر، لكن احترسي ألا يكون هناك أي سكر ملتصق بجوانب الوعاء وأنه مغطي بالمياه كاملة.

- اتركي السكر في المياه على النار حتى يتحول لونه إلى الذهبي وتبدأ بالغليان، وبعد دقائق قليلة قومي بغلق النار عليها.

- ضيفي الشربات على صينية الكنافة وهي باردة، لكي تأخذ القرمشة المعتاد عليها.

- والآن أصبحت الكنافة لديك جاهزة للتقديم.

- ضعي باقي الشربات لديك في برطمنات للتخزين، واستخدامه عند تحضير أي نوع الحلويات الأخرى طوال رمضان.

- يعتبر ملح الليمون في هذه الوصفة بديل الليمون.