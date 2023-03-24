طريقة عمل القطايف في البيت.. «لا تقلب على الوجه الآخر»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ينتظر الجميع شهر رمضان لتناول الحلويات، التي تعطي مذاقًا خاصًا عند تناولها مع الأجواء الروحانية، الخاصة بالشهر الكريم، ويعد من أشهر تلك الحلويات التي نسرع لتناولها بعد الإفطار هي القطايف، وفيما يلي طريقة عمل القطايف في البيت، لارتباطها بشهر رمضان فقط، إذ أننا لا نراها في باقي الشهور الأخرى، لذلك سنقدم لكم طريقة عمل القطايف في البيت، بحسب ما أوضحته الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

المقادير لطريقة عمل القطايف في المنزل

لـ طريقة عمل القطايف في البيت ستحتاجين إلى:

- كوبان ونصف من الدقيق.

- كوبان من المياه.

- معلقة صغيرة خميرة فورية.

- معلقة صغيرة بيكينج باودر.

- معلقة صغيرة سكر.

- رشة ملح.

- زيت للدهن.

طريقة عمل القطايف في المنزل

- ضعي في الخلاط أو العجان حسب المتوفر لديك، مكونات عمل القطايف الجافة من الدقيق والخميرة واخلطيهم جيدًا، وأثناء ذلك قومي بوضع كوبان المياه بالتدريج حتى يصبح لديك خليط قوامه خفيف.

- اتركي الخليط جانبًا حتى يختمر، ويصبح قوامه ثقيلا.

- ضعي إناء على النار وقومي بدهنه بالزيت لمرة واحدة فقط، ولا تكرريها مرة ثانية.

- بمعلقة كبيره خذي كمية من خليط القطايف وضعيها على الإناء، ويمكنك تحديد حجم القطايف لديكى على حسب حجم المعلقة، التي ستستخدميها في وضع العجين، فكلما صغر حجم الملعقة صغرت القطايف معها والعكس كذلك.

- اتركيها حتى تظهر فقاقيع صغيرة على وجه قطع القطايف، ثم قومي بإزالتها من الإناء، وكرري ذلك حتى تنتهي الكمية لديك.

- تجنبي قلب قطع القطايف على الوجه الأخر بعد ظهور الفقاقيع عليها، قومي بإزلتها فقط.

-الآن أصبحت القطايف جاهزة لحشوها.

- يمكنك حشو القطايف بما يتوافر لديك من زبيب أو جوز هند أو مكسرات أو سوداني، وعلى حسب رغبتك أيضًا.