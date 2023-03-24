هل المكياج يبطل الصيام؟.. تعرف على رأي الدين (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هل المكياج يبطل الصيام؟، سؤال يدور في أذهان العديد من الفتيات، وربما واحد من أكثر الأسئلة شيوعًا ببوابة دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكتروني، فدومًا ما يُثار وضع المكياج في نهار رمضان أثناء الصيام جدلًا واسعًا بين السيدات ورجال الفتوى، ما بين الإباحة والإجازة، أو تحرميه من الأساس.

هل المكياج يبطل الصيام؟

وتتسائل الفتيات دومًا عن حكم استخدام ووضع مساحيق التجميل، وهل المكياج يبطل الصيام؟ بالفعل كما يروج البعض، أم إن الأمر لا علاقة له بفريضة الصيام؟

وردًا على سؤال على هل المكياج يفسد الصيام؟، حرصت دار الإفتاء المصرية على الإجابة على حول حكم المكياج والعطر في رمضان أو تحديدًا في نهار رمضان.

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال رده على سؤال هل المكياج يفسد الصيام؟، قائلًا: «استخدام مستحضرات التجميل (المكياج)، في نهار رمضان بصورة لافتة للنظر، وقد خرجت عن حد الزينة المباحة وهي خارج منزلها حرام».

وتابع أمين الفتوى، أما إذا كان «مكياج» بسيط لا يكون ملفت للنظر فهو لا يفسد الصيام، مشيرًا إلا أنّ «المكياج» الخفيف غير الملفت هو المتمثل في «الكحل، وترطيب الشفاه» فهو لا يفطر ولا يفسد الصيام إلا إذا دخل شيء منه إلى الجوف.

حكم العطر في رمضان

وعن حكم العطر، قال الشيخ أحمد ممدوح، إن التطيب يجوز شرعًا للصائم في نهار رمضان، ولا حرج عليه في ذلك، ولكن يجب مراعاة ألا يصل شيء من الطيب إلى جوفه حتى لا يفسد الصيام.