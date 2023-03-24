صدمة في كلية طب الأزهر بعد وفاة الطالبة سلوى فريد.. «محدش مصدق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خيمت حالة واسعة من الحزن على طالبات كلية الطب بنات جامعة الأزهر، بعد إعلان وفاة الطالبة سلوى فريد محمد فريد طبيبة الامتياز الدفعة 51، التي عُرفت بين الطالبات والأساتذة بحُسن السيرة والطيبة، والاجتهاد في الدراسة.

الجامعة تنعى الطالبة

ونعت كلية الطب بنات جامعة الأزهر برئاسة الدكتورة هناء العبيسي عميد الكلية، والدكتورة سوسن عبد الصبور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الطالبة سلوى فريد محمد فريد طبيبة الامتياز الدفعة 51، دون أن تعلن سبب الوفاة حتى الآن.

ودونت الصفحة الرسمية للكلية، في بيان لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تتقدم كلية الطب بنات جامعة الأزهر برئاسة الدكتورة هناء العبيسي عميد الكلية، والدكتورة سوسن عبد الصبور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالبة سلوى فريد محمد فريد طبيبة الامتياز الدفعة 51، التي وافتها المنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن ويسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا».

الطالبات ينعون الفقيدة.. ماتت يوم عيد الأم

على الفور بدأ الطالبات والأساتذة في نعي الطالبة الفقيدة، من خلال صفحاتهن بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وداخل التعليقات على البيان، ونشرت الدكتورة سُهير سعد، منشور النعي عبر صفحتها، مدونة: «الله يرحمك ابنتى الغالية سلوى فريد، ويجعل طلبك للعلم وللطب شفيع لك يوم العرض عليه اللهم صبر والديك امين»، بينما علقت أسماء عبدالعزيز: «ربنا يرحمك يا سلوى ويغفر لك، ويربط على قلب أهلك وأصحابك»، ودونت الأخيرة: «من البنات الجميله المجتهدة، ربنا يصبر أهلها ويلحقنا بيها علي خير».

من هي الطالبة سلوى فريد الرحلة عن كلية الطب؟

- تدعى سلوى فريد محمد فريد

- درست في كلية الطب للبنات بجامعة الأزهر

- طبيبة الامتياز الدفعة 51

- لديها شقيقتين بكلية التمريض وفقًا لتعليق أحد الأطباء

- تقطن بمدينة نصر