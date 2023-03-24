3 طرق للتخسيس السريع في شهر رمضان.. «تخلصي من الوزن الزائد بسهولة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر شهر رمضان، أحد أفضل الأوقات التي من الممكن للشخص أن يفقد الوزن فيها، لذلك إليكِ 3 طرق للتخسيس السريع، تساعدك بجانب الصيام في حرق المزيد من الدهون، من خلال اتباع الطرق التي يقدمها «هن» لخفض الوزن بسرعة، التي منها كسر العادات السيئة بالصيام، واستبدالها بعادات جيدة، كأن تتخلي عن الأكلات السريعة وتلجأي للوجبات الصحية، وفقا لموقع «مايوكلينك» البريطاني.

3 طرق للتخسيس السريع في شهر رمضان

أولا الطرق الـ3 للتخسيس السريع في شهر رمضان، كسر العادات السيئة بالصوم، واستبدالها بعادات جيدة، إذ أنه من المهم اكتشاف العادات التي تسبب زيادة الوزن، بالإضافة إلى أهمية التركيز في التفكير في سبب أهمية التخلص من العادات السيئة، وبعد التخلص منها، استبدالها بالعادات الجيدة، على سبيل المثال عند الشعور بالجوع، من الممكن أداء العديد من الأنشطة، مثل: المشي لمسافة قصيرة أو قراءة القرآن أو تركيز العقل على نشاط آخر.

ثانيا الحفاظ على النشاط أثناء الصيام

من الـ3 طرق للتخسيس السريع في شهر رمضان.. الحفاظ على النشاط من المهم تجنب الشمس، حيث من المهم الاستمرار في المشي عادةً أثناء الصيام، ما يساعد على كسر العادات السيئة، حيث يساهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية، ويساعد على إنقاص الوزن، ومن المهم البقاء بعيدًا عن الشمس، عندما تكون في ذروتها من الساعة 10 صباحًا، حتى 4 مساءً حتى لا تسبب الجفاف.

هناك طرق أخرى للتخسيس السريع في شهر رمضان، وهي الاستمرار في ممارسة أنشطتك اليومية العادية، روتين اليوجا إلى يومك، القيام بأداء تمرين قصير وقوي بعد غروب الشمس، كما أنه من المهم توفير النشاط الثقيل حتى بعد غروب الشمس، حيث من الممكن شرب الماء، ومن المهم تخصيص حوالي 30 دقيقة للتمرين إضافية، وتجريب العديد من الأنشطة، مثل الجري أو الرقص أو أي شكل آخر من التمارين.

ثالثا تجنب الإجهاد والتوتر

من ضمن طرق التخسيس في رمضان، احرص على أن تسترخي لتقليل التوتر، إذ يسبب الإجهاد إفراز هرمونات مثل الكورتيزول التي تسبب الشعور بالجوع، ومن الممكن أن تسبب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية عالية الدهون

ثالثاً السحور

يجب أن لا تفوت وجبة السحور، ومن المهم الاهتمام بأكلات تلك الوجبة التي منها الآتي:

تناول الشوفان الملفوف، المغطى بالفاكهة والحليب قليل الدسم مع بيضة، أو البيض المخفوق المغطى بجبنة خفيفة مع شرائح التفاح وقطعة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

ثانياً التخطيط لتناول وجبة خفيفة صحية بعد غروب الشمس مباشرة، وذلك لأن الصيام طوال اليوم، يشعر بالجوع الشديد بعد غروب الشمس، ويحتاج الجسم للطعام، ووجبة الإفطار التي يتم الإفطار عليها من الممكن أن تفسد الجهود بسهولة، حيث من المهم القيام بإعداد وجبة خفيفة صحية مسبقًا حتى لا يميل الشخص إلى تناول شيء يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.