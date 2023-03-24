9 نصائح لوجبة سحور صحية.. ابتعدي عن القهوة والشاي والحلويات

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحاول الأمهات وربات المنازل إعداد وجبة متكاملة وصحية خلال السحور حتى تساعد أسرتها على الصيام بشكل صحيح وخال من الإرهاق والأمراض، وتتناسب مع جميع الفئات والأعمار خاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين لديهم تحسس من بعض الأطعمة والمشروبات وتحملهم أعباء كثيرة خلال فترة صيام شهر رمضان الكريم.

تعتبر وجبة السحور من أكثر الوجبات التي تُبنى عليها عدد ساعات الصيام، وتحاول الأمهات البعد عن الأطعمة والمشروبات التي لا تتناسب مع طبيعة الشهر وتتسبب في الجوع والشعور بالعطش المستمر، ما يجعل الصائم غير قادر على تحمل ساعات الصيام ويعاني من حالات الخمول والإغماءات أغلب الوقت.

نصائح لوجبة سحور صحية في رمضان

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح لربات المنازل وللفتيات، لإعداد وجبة سحور صحية، خالية من الأمراض وتساعد على قضاء ساعات الصيام دون كلل أو جهد، من خلال تقديم إرشادات صحية لوجبة سحور صحية، كالتالي:

- يجب تناول أطعمة تعطي إحساس بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، من بينها البقوليات وأشهرها الفول المدمس خلال شهر رمضان الكريم.

- تناول اللبن ومنتجاته من الزبادي والأجبان والبيض.

- البطاطس أو البطاطا والخبز البلدي أو الخبز متعدد الحبوب والحبوب الكاملة.

- مكونات السلطة الخضراء مثل الخيار والخس والخضراوات الورقية الغنية بالماء والألياف.

- يجب الحرص على شرب الكثير من الماء والعصائر الطازجة.

مشروبات وأطعمة يجب الابتعاد عنها في رمضان

- الابتعاد عن شرب الشاي والقهوة لتجنب الاحساس بالجفاف والإرهاق خلال ساعات الصيام.

- تجنب تناول الأطعمة المقلية والحلويات والمخللات والمكسرات في وجبة السحور لانها تشعرك بالعطش والجفاف خلال ساعات الصيام.

- يفضل تأخير وجبة السحور إلى قبيل الفجر.