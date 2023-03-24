إرشادات خاصة لمرضى السكري في شهر رمضان.. الصيام ممنوع لحالات معينة

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال شهر رمضان الكريم، يجد بعض الفئات والأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة مشاكل كبيرة في الصيام وعدم القدرة على تحمل عدد ساعات الصيام، خاصة مرضى الكلى والكبد والسكري، التي ربما تجعلهم يدخلون في حالة صحية صعبة نتيجة لتعرضهم للإغماءات والتدهور نتيجة للعطش أو الشعور بالجوع، والتي يتطلب منهم اتباع بعض القواعد والإرشادات الصحية التي تحدد إمكانية صيامهم من عدمه.

الدكتورة إيمان حبيب، رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للتغذية، حددت خلال استضافتها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، النظام الغذائي الصحي لأصحاب الأمراض المزمنة، خلال شهر رمضان الكريم، إذ تقول: «هناك بعض الفئات والحالات ومجموعة من الأمراض يعتبر صيامهم مرتبط بدرجة حتمية من قرار الطبيب على رأسهم مريض السكر والقلب والضغط وأمراض الكلى وبعض أمراض الكبد».

الحوامل والمرضعات على رأس قوائم المنع من الصيام

وتابعت رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للتغذية، خلال الحديث عن النظام الغذائي لأصحاب الأمراض المزمنة، قائلةً: «القائمة يكون على رأسها الحوامل والمرضعات، ربنا سبحانه وتعالى إداهم فرصة للإفطار حالة العذر، حتى لا يتم إذاء الروح الثانية والجنين في جوف رحمها».

إرشادات خاصة لمرضى السكري

وعن الإرشادات الواجب اتباعها لمريض السكري خلال صيام شهر رمضان، قالت: «هناك فئات من مرضى السكري من النوع الأول علاجهم يعتمد على الأنسولين وغير منتظم وحدث خلل وارتفاع حاد أو انخفاض في نسبة السكر في الدم، والذي جعله يدخل في مرحلة هبوط، وبذلك فهو ممنوع من الصيام، بخلاف المريض الذي يعتبر معدل التراكمي الخاص به أكثر من 7، بخلاف الأمراض المصاحبة للسكري سواء في الكلى أو القلب أو الضغط وهي تعتبر عناصر خطورة مضاعفة».