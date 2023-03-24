3 أفكار تساعدك على تشجيع طفلك في أول صيام.. «حضري له طبقه المفضل»

القاهرة - سمر حسين - ماما

العام الأول من صيام الأطفال خاصةً الأعمار الصغيرة يكون صعباً عليهم، وتحديداً إذا كان الصغير يحب الطعام والحلوى لذلك هناك عدة نصائح يمكنك اتباعها مع الطفل لتشجيعه على الصيام وتحفيزه منها أن تطهي له وجبته المفضلة واحرصي على تشجيعه حتى يستمر فى الصيام وفقاً للنصائح التي قدمها برنامج «جروب الماميز».

افكار تساعدك على تشجيع طفلك في أول صيام

تعود الطفل على الصيام يحتاج إلى تدريب وتشجيع حتى يعتاد عليه، ومن أهم خطوات تدريب الطفل هي الجلوس معه ورواية القصص الدينية وكل ما له علاقة بالصيام، كذلك هناك 3 أفكار تساعدك على تشجيعه وتحفيزه الاستمرار في الصيام وتحمل الجوع والعطش في نهار شهر رمضان وهي كالآتي:

- حضري له طبقه المفضل على الإفطار كنوع من المكافأة على الصبر بدون طعام طوال النهار.

- كافئيه بهدية في نهاية رمضان بشرط أن يختارها هو حتى يشعر بالقيمة الكبرى للصيام.

-لا تنسي كلمات التشجيع والتحفيز كذلك في السحور احرصي على أن تكون وجبته مغذية وتساعده على التحمل.

نصائح الأزهر لتشجيع الطفل على الصيام

لم تأت النصائح من الخبراء والأمهات فقط بل أكد عليها أيضاً مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» من خلال عدة نصائح لكيفية تشجيع الطفل على صيام رمضان، تلخصت في 6 نقاط منها التالي:

أهم النصائح للأمهات لجعل الطفل يستعد للصيام هي أن تشرح له كيفية الصيام، وأنه يأخذ على ذلك أجر كبير عند الله.

- التشجيع على الصيام بالمكافآت المختلفة.

- احرصي على الثناء عليه ومدحه أمام الجميع.

- لتشجيع طفلك على الصيام اخلقي له روح المنافسة، ذلك لأن التنافس المحمود بين الأطفال يساعدهم على التطور

- التدريب على الدروس المستفادة من الصيام.

- عدم التأنيب إذا لم يستطيعوا الصيام.