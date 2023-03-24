طريقة تحضير بقلاوة رمضان.. تكات سهلة وطعم زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البقلاوة من أكثر الحلوى، التي يحرص على تناولها كثير من الناس، بعد مائدة إفطار شهية في شهر رمضان الكريم، كونها لذيذة وطعمها شهي ويفضلها الأطفال بصفة خاصة، إذ تبحث ربات المنازل عن طريقة تحضير بقلاوة رمضان في المنزل، بمكونات سهلة وبسيطة، وفي متناول الجميع وغير مكلفة، من خلال وصفات كبار الشيفات الذين يعدون الأطعمة بتكهات وطرق غير تقليدية.

طريقة تحضير بقلاوة رمضان

نقدم طريقة تحضير بقلاوة رمضان، على خطى الشيف سالي فؤاد، التي تقدم وصفات سهلة وبسيطة وفي المتناول، كما أنها غير ضارة على الصحة، ووفق نظام غذائي صحي لأصحاب الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان الكريم، الذي يكثر فيه تناول الحلوى والمقبلات المختلفة بعد الإفطار.

مقادير عمل بقلاوة رمضان

جلاش.

شربات.

زبدة.

مكسرات.

قرفة.

سكر.

طريقة عمل بقلاوة رمضان

- خلط المكسرات بالقرفة والسكر، مع رص الجلاش ورقة ورقة.

- تدهن كل ورقة بالزبدة، مع وضع نصف الجلاش، ثم خليط المكسرات، ثم باقي الجلاش.

- يقطع ويدخل الفرن، ويخرج بعد أن يصبح لونه ذهبيا.

- يرش بالشربات البارد بعد خروجه من الفرن.

مقادير البقلاوة المصري

2 كوب دقيق.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب ماء.

سكر بودرة.

خطوات عمل البقلاوة المصرية

- خلط الدقيق والخميرة والملح والنشا والسكر والفانيليا، ثم إضافة الماء والتقليب، وترك الخليط حتى يتخمر وتقليبه جيدا.

- الخطوة الثانية التي تساعد ربة المنزل في إعداد بقلاوة مصرية ناجحة، هي القيام ببل ملعقة بالزيت أو الماء وتقطع باليد، والملعقة الخليط لكرات في الزيت.

- الخطوة الأخيرة، تعتمد على تقليب البقلاوة، حتى تمام النضج، ثم رشها بالسكر البودرة وتقديمها.