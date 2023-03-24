نصائح لتجنب الإصابة بالقولون العصبي ومضاعفاته المزعجة.. «ابعدي عن التوتر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يمثل القولون العصبي في كثير من الأحيان، مصدر ضغط على المصاب به، وفي حالة كنت من بين مرضاه، فإن عليك اتباع نصائح الدكتور حلمي عزت مدير مركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، لتقليل الأعراض المزعجة، والتخلص من الأعراض غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى تجنب النوبات الحادة، خاصة الأعراض النفسية، التي يمكن أن تنقلب لمرض عضوي.

نصائح لتخفيف أعراض القولون العصبي

قدم «حلمي»، عددا من النصائح في نقاط سريعة، خلال لقاء تليفزيوني، إذ قال إن أول وأهم شيء لتجنب القولون العصبي، تناول الطعام الصحي، إذ يعتبر من النصائح التي تخفف أعراضه.

وفي المرتبة الثانية تأتي ممارسة الرياضة الجيدة والمفيدة للجسم، إذ تساعد على تقليل الأعراض المزعجة المصاحبة لـ«القولون العصبي»، ويمنع منعا باتا الإفراط في أخذ المسكنات والمضادات الحيوية، لما لها من تأثير سلبي على المعدة والقولون.

احذروا من نوبات القولون

من أهم نصائح مدير مركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، الابتعاد تماما عن التوتر والقلق العصبي، لأنه في بعض الأحيان، تتطور الأعراض النفسية، وتنطلق لتصبح مشكلات عضوية، سواء القولون والمعدة أو الجهاز الهضمي كله.

وتأتي نوبات القولون بدرجات متفاوتة، بين قليلة وشديدة، ويمكن أن تأتي مرة أو أكثر في اليوم، أو على فترات متباعدة، وفي حالة اتباع النصائح ستكون أفضل مع الوقت والعلاج والمثابرة.