رجيم ينزل 5 كيلو في أسبوع في رمضان.. «اعرفي هتاكلي كام لقمة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد شهر رمضان المبارك بداية للكثير ممن يبحث عن طرق لإنقاص الوزن، على سبيل المثال رجيم ينزل 5 كيلو في أسبوع في رمضان، فهي واحدة من الطرق التي يبحث عنها كثير من الأشخاص لاستغلال أوقات الصيام في إنقاص الوزن بأقصى درجة ممكنة، خاصة إن هناك بعض أنواع الحمى الغذائية التي تساعد في خسارة الوزن مع ممارسة التمارين الرياضية، وعلى رأسها ريجيم اللقيمات.

رجيم ينزل 5 كيلو في أسبوع في رمضان.. ما هو ريجيم اللقيمات؟

وريجيم اللقيمات، هو رجيم «ينزل 5 كيلو في أسبوع في رمضان»، فهو واحد من الأنظمة الغذائية التي تعتمد في الأساس على تناول الشخص 3 وجبات أساسية، بينها وجبتان، ولكن بشرط ألا تتعدى عدد اللقيمات نحو 18 لقمة لكل وجبة، فضلًا على ضرورة أن تكون اللقيمات بحجم صغير جدًا، مع الوجبات الصحية، والابتعاد عن الوجبات الجاهزة، والسريعة الغنية بالدهون أو السكريات.

كما يفضل في اتباع هذا النوع من الرجيم، لنزول 5 كيلو في أسبوع في رمضان، تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم، الأسماك، البيض، مشتقات الألبان، والبقوليات الكاملة، بحسب ما ذكره الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية لـ «هُن»

رجيم ينزل 5 كيلو في أسبوع في رمضان

وذكر الدكتور محمد عبدالقادر الهاشمي، أستاذ السمنة المفرطة، في حديث سابق لـ «هُن» نماذج لأطعمة الإفطار والفاكهة لنزول الوزن في أسبوع في رمضان

- تناول المياه، مع كوب وربع أو كوب ونصف طعام، مع سلطة، أما لقيمة الفاكهة، فتكون 2-3 ثمرات فاكهة «برتقال- يوسفي- تفاح - نصف كوب فراولة».

- كوب ونصف إلى 2 كوب من الطعام، مع السلطة، وقطعة حلوى صغيرة، ويمكن تناول الفاكهة عند المغرب.

نصائح حول تطبيق ريجيم اللقيمات

- احرص على تناول كميات كبيرة من المياه، والسوائل ولكن قليلة السعرات الحرارية، للحد من الشعور بالجوع.

- قم بتناول أنواع مختلفة من الأطعمة التي تساعد في الشعور بالجوع.

- احرص على تناول المكملات الغذائية الصحية، وذلك لاكتساب المعادن الغذائية لبكاملة والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

- احرص على اختيار الأطعمة الغنية بالفيتامينات أو الأوميجا 3 أثناء اتباع رجيم اللقيمات.

- تناول البروتينات، من خلال الأطعمة المليئة بالكربوهيدرات والدهون.

- تناول لقمة أو لقمتين بين الوجبات عند الشعور بالجوع.