تجربة «يحيى» مع الأكلات المصرية في أمريكا أول يوم رمضان: «مفيش فرق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تختلف الثقافات وكذلك العادات من بلد لآخر لكن تظل الثقافة المصرية في الشهر الكريم مسيطرة في جميع البلدان التي بها جالية مصرية، والتي منها الولايات المتحدة الأمريكية التي يعيش فيها آلاف المصريين الذين نقلوا الكثير من الأكلات المصرية خاصةً الشعبية القديمة هناك، والتي منها الكشك، والملوخية، وغيرها من الوجبات التراثية الأصيلة وخلال حديثه لـ«هن» يروي الشاب يحيى كريم تجربته مع الأكلات المصرية هناك والتي قال إنها لا تختلف عن مصر كثيراً.

أكلات مصرية في أسواق أمريكا

بين الرفوف في أحد المتاجر في الولايات المتحدة الأمريكية أخذ «كريم»، وهو أحد صانعي المحتوى المقيمين حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية هاتفه ليوثق كيف يجهز لرمضان في أمريكا، ونشر الفيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يشرح فيه المواد الغذائية وأسعارها، قائلًا: «تعالوا نشوف إزاي نحضر لرمضان في أمريكا وأهم حاجة طبعاً البلح وعامل 2 دولار، في كمان الفول بمختلف أنواعه منها الفول المدمس، والأرز المصري الفاخر وهو من أجود أنواع الأرز في أمريكا».

استكمل الشاب حديثه عبر مقطع الفيديو القصير قائلا: «مش بس الرز المصري الفاخر اللي مشرفنا في أمريكا في كمان قلقاس، البقلاوة، قمر الدين والتين المجفف، المشمشية وكمان المش البلدي بالقشطة والكشك»، لم ينته المقطع القصير على ذلك لكن تلك المنتجات الغذائية كانت أهم ما يعبر عن الهوية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

يحيى كريم: المصريين نقلوا الثقافة بتاعتنا لأمريكا

تلك المنتجات المصرية لا تتواجد في شهر رمضان فحسب لكنها تقريباً متاحة طوال العام، حسبما روى «كريم» الذي قال: «الأكلات دي موجودة أغلب السنة وفي محلات كتير بتبيعها عشان الجالية المصرية كبيرة في أمريكا وحرفيا الأكل المصري منتشر هنا اكتر من دول الخليج، مش بس كدا إحنا بنلاقي في شم النسيم فسيخ وكل موسم بنلاقي الأكل بتاعه».