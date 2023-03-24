قائمة أكلات لشهر رمضان.. «أفكار هتساعدك على التوفير 30 يوم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قائمة أكلات لشهر رمضان، هي الحل لعدم الحيرة خلال 30 يوماً من العزومات والمناسبات، والتي تحتار فيها الأمهات وربات البيوت من إعداد الوجبات لذلك عندما تحضرين قائمة الأكلات تساعدك على معرفة الأطعمة التي توافق ميزانيتك الخاصة كذلك تعرفين منها مع أطفالك الأكلات التي يحبها أفراد عائلتك وهو جدول يفيدك للكثير من الأسباب، كذلك إذا كان وقتك قصيرا تعرفين الوجبات التي يمكنك تحضيرها بسرعة، وفقا لكل من الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج «على قد الإيد»، والشيف علاء الشربيني.

قائمة أكلات لشهر رمضان

أولا لتجهيز قائمة أكلات لشهر رمضان عليكِ وضع الأساسيات المستخدمة بشكل يومي في مطبخك والتي تحتاجينها باستمرار في عزوماتك، على النحو التالي:

- أولًا اللحوم:

تشمل اللحوم التالي «الفراخ، البط، الديك الرومي، السمان، السمك، اللحم، الكبدة، اللحمة المفرومة».

- ثانيًا الخضروات: البامية، البطاطس، السبانخ، البسلة، الملوخية، الخضار المشكل.

- أطباق السلطات المتنوعة: «السلطة الخضراء، سلطة الزبادي، سلطة الطحينة، الفتوش.

-أطباق الشوربة: شوربة العدس، شوربة لسان العصفور، شوربة الكريمة، شوربة المشروم، شوربة اللحم.

قائمة أكلات لشهر رمضان

خلال جدول أسبوعي قدم علاء الشربيني، يمكن استخدامه في قائمة أكلات لشهر رمضان، وكذلك الشيف نجلاء الشرشابي من خلال جدول أكلات سريعة وغير مكلفة، حققي منها قدر المستطاع.

كما يشمل جدول أكلات شهر رمضان الأفكار التالية:

في اليوم الأول خلال جدول أكلات شهر رمضان قدمي الدجاج المحشي، محاشي بأنواعها، سلطة خضراء، شوربة لسان عصفور، سلطة زبادي، وعصير قمر الدين.

اليوم الثاني في جدول أكلات شهر رمضان

خضار مطبوخ.

رز بالشعرية.

ملوخية.

سلطة خضار.

مشروب عرق سوس.

وجبات اليوم الثالث

كبسة بالدجاج أو اللحم.

سلطة خضراء.

عصير مانجو.

اليوم الرابع

صينية مكرونة بالبشاميل.

دجاج مشوي.

سلطة زبادي.

عصير تمر هندي.

اليوم الخامس

جلاش بالدجاج أو اللحم.

سلطة زبادي.

قطايف باللحم المفروم.

عصير برتقال.

اليوم السادس

كفتة أرز.

أرز بشعرية.

سلطة طماطم.

اليوم السابع

كفتة جمبري.

سمك فيليه.

أرز السمك.

سلطة طحينة.

اليوم الثامن

لحم مشوي.

رقاق باللحم المفروم.

سلطة طحينة.

سلطة خضراء.

اليوم التاسع

بانيه دجاج مقلي.

مكرونة بالصلصة.

سلطة خضراء.

عصير خروب.

اليوم العاشر

صينية كوسه باللحم المفروم والبشاميل.

سلطة زبادي.

عصير تمر هندي.

أكلات اليوم الـ11

مكرونة.

بطاطس محمرة.

سلطة.

اليوم الـ12

أرز أبيض.

سمك مشوي.

سلطة خضراء.

اليوم الـ13

كشري مصري.

مخلل.

اليوم الـ14

بيتزا سوبريم.

مخلل.

سلطة بطاطس.

اليوم الـ15

فراخ مشوية.

شوربة لسان عصفور.

بطاطس مقلية.

اليوم الـ16

محشي كرنب.

محشي فلفل.

محشي بصل.

شوربة.

سلطة زبادي بالخيار.

بانيه.

اليوم الـ17

بفتيك مشوي.

شوربة لسان عصفور.

سلطة خضراء.

اليوم الـ18

كفتة الدجاج.

بطاطس محمرة.

سلطات.

اليوم الـ19

أرز معمر.

شوربة.

بطاطس.

بط.

اليوم الـ20

طاجن بطاطس بالجبن.

مكرونة بالصوص الأبيض.

اليوم الـ21

أرز بالعدس الأصفر.

بيض مسلوق.

اليوم الـ22

صينية جلاش بالسجق.

بطاطس مقلية.

سلطات.

اليوم الـ23

صينية بطاطس بوريه أو بطاطس محشية بالحمة المفرومة.

شوربة.

أرز أبيض.

اليوم الـ24

طاجن سمك سنجاري.

أرز بالخلطة.

سلطة.

اليوم الـ25

ستيك دجاج بالصوص.

سلطة خضراء.

ثومية.

عصير التمر هندي.

اليوم الـ26

مسقعة.

باذنجان مقلي.

بطاطس مقلية.

اليوم الـ27

حمام محشي.

أرز معمر.

سلطة طماطم.

اليوم الـ28

فتة شاورما فراخ.

ثومية.

سلطة طحينة.

اليوم الـ29

صنية مسقعة اللحم المفروم والبشاميل.

باذنجان متبل.

بطاطس محمرة.

اليوم الأخير الـ30

كبدة وقوانص مشوحة بالبصل ودبس الرمان.

مكرونة.

سلطة.