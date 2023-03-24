الامارات | المشمش المجفف.. مصدر مهم للفيتامينات والوقاية من الأمراض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إلى جانب التمر، يتربع المشمش المجفف على المائدة الرمضانية، نظراً إلى فوائده الصحية الكثيرة. وعلى الرغم من أن المشمش المجفف يخسر القليل من فوائده بعد التجفيف، فإن تجفيفه يسهم في إمكانية تناوله والاستفادة من منافعه على مدار العام.

وتحتوي كل 100 غرام من المشمش المجفف على ما يقارب 320 سعرة حرارية، وتصل السعرات في الثمرة الواحدة الى ما يقارب 37 سعرة. كما تحتوي 100 غرام من المشمش على 82 غراماً من الكربوهيدرات، وما يقارب خمسة غرامات من البروتين، و61 ملليغراماً من الكلسيوم.

ويتميز المشمش المجفف بغناه بالعديد من الفيتامينات، ومنها فيتامين «أ» الذي يتمتع بالكثير من الفوائد للعيون، والبشرة ويعمل على تجديد الخلايا. كما تتميز هذه الفاكهة باحتوائها على نسب عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والفسفور وفيتامين «ج». ويعد من الأغذية الغنية بالألياف، وهذا ما يجعله متمتعاً بالعديد من الفوائد للجهاز الهضمي والأمعاء، اذ يساعد في التخلص من مشكلة الإمساك، ويقي من الكوليسترول لاحتوائه على البكتين، حيث تقوم هذه المكونات بامتصاص الكوليسترول، وبالتالي يترك تأثيراً إيجابياً على صحة القلب وضغط الدم.

يحتوي المشمش المجفف على مضادات الأكسدة، ما يجعله من الأغذية المساعدة في الوقاية من الإصابة بالسرطان، وكذلك في الحفاظ على جمال وإشراقة البشرة، لاسيما أن الفيتامينات التي يحصل عليها الجسم من المشمش تسهم في الحفاظ على ترطيب البشرة. ومن ناحية أخرى، يعمل المشمش المجفف على الحد من مشكلة فقر الدم، إذ يحتوي نصف كوب على ما يعادل 10% من نسبة الحديد التي يحتاجها الجسم يومياً.

320

سعرة في 100 غرام.

82

غرام كربوهيدرات في كل 100 غرام.

37



سعرة في ثمرة المشمش الواحدة