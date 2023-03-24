الامارات | يســرا.. «1000 حمدلله عالسلامة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجربة كوميدية جديدة تخوضها النجمة المصرية يسرا في مسلسلها الرمضاني الجديد «1000 حمدلله عالسلامة»، الذي يُعرض على قناة دبي الفضائية، تحت إدارة المخرج عمرو صلاح، في أول تعامل فني لها معه بعد تجربة سابقة في إحدى حلقات سلسلة «ساترداي نايت لايف بالعربي» في عام 2017، في الوقت الذي تخوض النجمة هذا العام تجربتها الأولى مع الكاتب محمد ذو الفقار صاحب مسلسل «الوسواس» الذي بث رمضان 2015

تنوّع

تجدد النجمة المصرية هذه المرة عودتها إلى الأعمال الكوميدية، وذلك بعد تجربة مسلسل «أحلام سعيدة» رمضان الماضي، الذي شهد رجوع النجمة القوي إلى عالم الضحك بعد غياب قارب 10 أعوام، بعد محطاتها الناجحة في مسلسل «شربات لوز» رمضان 2012 للمخرج خالد مرعي، والسيناريست تامر حبيب، وصولاً إلى شخصية «سميحة جاهين السويسي» دكتورة الإعلام العائدة إلى مصر في المسلسل الجديد، والتي تتمتع بنفس كوميدي توضحت معالمه منذ اللحظات الأولى لاكتشاف العمل، إذ سرعان ما يزاح النقاب عن شخصية امرأة عائدة إلى أرض الوطن، لتسوية عدد من الأمور وقضايا الميراث العائلي العالقة، فتتعرض مع أبنائها لعدد من المواقف المتنوّعة التي تنجح في مواجهتها بمسحة كوميديا طريفة. من ثم، تتوالى الأحداث التي تجمعها مع عدد من الشخصيات التي يجسّد أدوارها كل من: الممثلة الكوميدية شيماء سيف والكوميدي محمد ثروت، إلى جانب النجم المصري الذي سيشكل مفاجأة جميلة للجمهور باعتبار مشاركته في هذا المسلسل إلى جانب يسرا ومايان السيد، وآدم الشرقاوي وعدد من نجوم الدراما المصرية البارزين.

الضحك أولاً

لاشك أن المتتبع لمسلسل «1000 حمدلله عالسلامة» سيكتشف أنه أمام عمل كوميدي مكتمل المعالم ينتصر للضحك والمواقف العفوية أكثر من انتصاره للرسائل الاجتماعية الهادفة، التي دأبت يسرا على تضمينها في معظم أعمالها التلفزيونية السابقة، جاذبة أنظار جمهور الشاشة الفضية في مسلسلات مثل: «لحظات حرجة»، «قضية رأي عام»، «في أيد أمينة»، «خاص جداً»، «بالشمع الأحمر»، وصولاً إلى أعمالها الأشهر التي برزت فيها خبرة النجمة وقدراتها الأدائية والتعبيرية العالية في نماذج أدوار نسائية مقنعة تتصف بالقوة والحزم مرات، وبالوهن والعجز على مواجهة الصعاب مرات أخرى، كما في مشاركاتها الأخيرة في مسلسلات: «فوق مستوى الشبهات»، «الحساب يجمع»، «لدينا أقوال أخرى»، «خيانة عهد»، «حرب أهلية».

إيجابية

إن المتابع لشخصية «سميحة جاهين السويسي» سيلاحظ قرار النجمة ملامسة مساحات جديدة والاقتراب أكثر من تجارب الكوميديا الخفيفة، من دون التخلي عن الجانب الإيجابي في شخصيتها الرمضانية هذا العام، الأمر الذي قد يعتبره البعض أمراً سلبياً من ناحية حرص يسرا على تقديم أدوار إيجابية تضمن خلالها تعاطف الجمهور، ولكن من بوابة الكوميديا، هذه المرة. إلا أن هذا الأمر لا ينفي قدرة النجمة المصرية على تقديم أداء متجدد يتجاوز النمطية والتكرار، إضافة إلى اعتمادها المتواصل على الوجوه الشابة، ورغبتها في تجديد تعاملها مع كُتّاب ومخرجين جدد باستمرار.

تنتصر يسرا للضحك والمواقف العفوية أكثر والرسائل الاجتماعية الهادفة.

رمضان الماضي شهد رجوع يسرا إلى الكوميديا بعد غياب 10 أعوام.