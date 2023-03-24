الامارات | أسواق التمور عامرة بالخير وفرحة رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعمر الأسواق عموماً بالزوار والمشترين خلال شهر رمضان، لكن تظل لأسواق التمور نكهتها الخاصة التي تميزها عن غيرها، لاسيما في شهر رمضان المبارك، وتزخر أسواق التمور بالمشترين، خاصة في فترة ما قبل الفطور، فلا تكاد تخلو مائدة صائم من هذه المادة الغذائية الأساسية على مائدة الصائمين.