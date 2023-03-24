الامارات | «زايد للكتاب» تعتمد أسماء الفائزين في الدورة الـ 17

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس أمناء «جائزة الشيخ زايد للكتاب» أسماء الفائزين في الدورة الـ17 من «جائزة الشيخ زايد للكتاب»، وذلك خلال اجتماعه برئاسة الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء، وحضور أعضاء المجلس.

واستعرض أمين عام الجائزة رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، أهم الإنجازات والإحصاءات الخاصة بمشاركات الدورة الحالية، وآلية عمل لجان التحكيم. وأقرّ المجلس في نهاية اجتماعه أسماء الفائزين الذين سيتم الإعلان عنهم في شهر أبريل المقبل.

يُعدّ مجلس الأمناء السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسة العامة لـ«جائزة الشيخ زايد للكتاب»، بما يحقق أهدافها وأغراضها وتسيير شؤونها، وله سلطة ممارسة جميع الاختصاصات اللازمة من إقرار نظام الجائزة الأساسي وهيكلها التنظيمي.

وسيتم تكريم الفائزين خلال حفل سيقام في شهر مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب. وسيحصد الفائز بلقب «شخصية العام الثقافية» ميدالية ذهبية تحمل شعار الجائزة وشهادة تقدير، إضافة إلى مبلغ مالي بقيمة مليون درهم، في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على ميدالية ذهبية وشهادة تقدير، وجائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم.

وشهدت دورة الجائزة الحالية مشاركات واسعة، ووصل عدد الترشيحات الإجمالية للجائزة في دورتها الـ17 إلى 3151 ترشيحاً من 60 دولة.