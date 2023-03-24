الامارات | 5 أيام في حضرة الثقافة المعاصرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات «بِرد أبوظبي» BRED Abu Dhabi، مهرجان الثقافة المعاصرة الأول في المنطقة، اعتباراً من 26 إلى 30 أبريل المقبل في جزيرة ياس، مع برنامج حافل يحتفي بمقومات الثقافة المعاصرة من خلال الموسيقى والأزياء والمأكولات والرياضة والفنون، مؤكداً دورها في رسم ملامح الهوية الثقافية الحديثة.

ويحتفي مهرجان BRED أبوظبي، المستوحى اسمه من المقولة «وُلِد ونشأ» Born and Bred، بالمشهد الحضري المفعم بالحيوية في المنطقة، حيث يحتضن جدولاً من الفعاليات الرائعة، ويزود الفنانين من الإمارات والمنطقة بمنصة مثالية لعرض مواهبهم بجانب فنانين عالميين، من خلال طرح مجموعات حصرية من الأزياء المعاصرة، والأعمال الفنية المُصممة حسب الطلب، وتجارب مأكولات الشارع، ومباريات كرة السلة، والألعاب الإلكترونية، إلى جانب الحفلات الموسيقية العالمية. ويضم المهرجان كذلك عروضاً إبداعية حية باستخدام وسائط فنية مختلفة، من ضمنها الجداريات.

يحتفي الحدث الذي يقام لمدة خمسة أيام، بالمواهب الإبداعية في المنطقة، من خلال تقديم مجموعة كبيرة من العروض من قبل فناني «الهيب هوب» و«ريذم آند بلوز» في المنطقة وجميع دول العالم. ويستمتع الزوار أيضاً بتجربة منظمة للبيع بالتجزئة للتصاميم المميزة من العلامات التجارية العالمية للأزياء الشبابية، ومفاهيم الأطعمة التقليدية الشهيرة من جميع أنحاء المنطقة وعروض فنية غامرة. ومن خلال العدسة الإبداعية في مجال الموسيقى والأزياء والفن والرياضة، يسلط المهرجان الضوء على أفراد الثقافة الثالثة في المنطقة ودور التنوع في قيادة تطور الثقافة الجديدة.

فعاليات تجمع بين الفنون والأزياء والرياضة والموسيقى الحيّة