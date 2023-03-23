طريقة عمل الخشاف في رمضان.. بالبلح واللبن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الخشاف في رمضان، تعد من أشهر الوصفات المستمرة على طاولات طعام الأسر المصرية خلال شهر رمضان المبارك، خاصة إنه واحد من المشروبات الشهيرة ذات المذاق المميز والمختلف خاصة إنه غني بياميش رمضان المختلف الذي يجعله مشروب رمضاني خالص مختلف عن غيره من المشروبات الرمضانية.

طريقة عمل الخشاف في رمضان

وتبحث السيدات عادًة مع حلول شهر رمضان المبارك على طريقة عمل الخشاف في رمضان، ويرصد «هُن» لها في السطور التالية، طريقة عمل الخشاف في رمضان، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الخشاف في رمضان

بلح مجفف

عسل

ثلج مجروش

ماء

طريقة تحضير الخشاف في رمضان بالبلح

في الخطوة الأولى قومي بتنظيف البلح جيدًا، وانزعي منه النواة.

اضربي البلح في الخلاط الكهربائي، حتى يصبح سائلا.

انقعي البلح بعد ضربه في الماء، ثم الثلج المجروش، وضيفي إليه العسل.

يسكب البلح في كأس ويُزين بالمكسرات.

طريقة عمل الخشاف في رمضان

ويمكنك عمل الخشاف في رمضان، باستخدام العديد من قطع الياميش الموجودة لديكِ.

مقادير عمل الخشاف في رمضان

بلح مجفف

تين

مشمش مجفّف

كوب قراصيا.

لوز وزبيب وفستق.

كوب تمر مقطع.

لبن

سكر

زبيب

جوز هند

مكسرات

طريقة تحضير الخشاف في رمضان

في وعاء عميق، قطعي التين والبلح والمشمش والقراصيا والتمر، إلى أنصاف، وعلى الجانب الآخر، انقعي البلح في الماء لفترة طويلة حتى يصبح جاهزا للاستخدام.

اضيفي الفواكه بعد نقعها في كوب آخر حتى تتجانس مع بعضها لفترة أقل من البلح.

قومي بتصفيه الفواكه المجففة من المشمش والبلح والتين، قبل أن توزعيها في كاسات،ثم ضيفي السكر للماء الذي تم نقع الفواكه فيه.

ضيفي للخليط السابق، اللبن وزيني الكاسات بالزبيب والمكسرات وجوز الهند.