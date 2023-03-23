أفكار سحور دايت في رمضان.. «هتساعدك على الشعور بالشبع والتخلص من الوزن»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد وجبة السحور هي الأساس الذي يساعد الصائمين خلال ساعات النهار على تحمل الجوع والعطش، ذلك من خلال تناول الوجبات التي تبقى في المعدة أكبر مدة ممكنة، وعلى صعيد آخر تتساءل ربات البيوت عن أفكار سحور دايت حتى تساعدهن على التخلص من الوزن، حتى لا يتأثرن بالحلويات التي تقدم في وجبات إفطار الشهر الكريم، ويقدم «هن» تلك الأفكار وفقاً لأنظمة رجيم مختلفة قدمتها الشيف وخبيرة التغذية سالي فؤاد.

أفكار سحور دايت

النظام الأول في أفكار سحور دايت للشيف سالي فؤاد هو كالاتي:

- 5 ملاعق فول (طبق صغير).

- قطعة جبن قريش (خالي الدسم).

- ربع رغيف عيش بلدي.

- بيضة مسلوقة.

النظام الثاني لأفكار سحور دايت يحتوي على: «طبق كبير سلطة خضراء، بيضة مسلوقة، 3 ملاعق فول، رغيف عيش بلدي» تلك المواد الغذائية بجانب فوائدها الصحية لها تأثير فعال للتخلص من الوزن.

النظام الثالث

خلال النظام الثالث في أفكار سحور دايت، يعتمد على الوجبات التالية:

- 2 كوب زبادي خالي الدسم (يمكن استبدالهما بكوب لبن).

- ثمرتين من الفواكه

وجبات سحور دايت أخرى

لا تعتمد افكار سحور دايت على الوجبات السابقة فقط، لكن توجد أيضًا أنواع من الوجبات التي يمكن اتباعها أيضًا في النظام الغذائي، أثناء إعداد السحور، منها «عجة البيض».

مكونات عجة البيض

2 بيض كبير

ملح كوشير

فلفل أسود مطحون

رشة الفلفل الأحمر

ملعقة كبيرة من الزبدة

1/4 كوب شيدر قليل الدسم مبشور

ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم الطازج

طريقة تحضير عجة البيض

لتجهيز وجبة عجة البيض خلال افكار سحور دايت، اولا احضري وعاء متوسط لخفق البيض حتى يختفي البياض، ثم يوضع الملح والفلفل والفلفل الأحمر.

- ثم في مقلاة متوسطة غير لاصقة على نار متوسطة، تذوب الزبدة، وبعد ذلك تصب البيض واحرص أن يغطي البيض المقلاة بالكامل.

- عندما يبدأ البيض في التماسك، تستخدم ملعقة مطاطية لسحب الحواف المطبوخة إلى وسط المقلاة، وبمجرد أن يتم طهي القاع يرش الجبن والثوم المعمر على نصف عجة البيض.

- أخيرا يُطوى الجانب الآخر فوق الجبن ويُوضع الأومليت في طبق.