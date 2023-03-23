ما هو مقدار كفارة الصيام للمريض؟.. دار الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما هو مقدار كفارة الصيام للمريض؟.. سؤال قد يدور في أذهان الكثير ممن لا يقوى على الصيام بسبب المرض، إذ أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه من رحمة الله بعباده المؤمنين، هو عدم فرضية الصيام على كل المكلفين، بل فرضه على الصحيح المقيم القادر عليه الذي لا يلحقه به مشقة غير محتملة، كالمسافر أو المريض، والمرأة الحامل، وغيرها من النماذج التي لحقت بهم رحمة الله سبحانه وتعالى.

واستدلت بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).

ما هو مقدار كفارة الصيام للمريض؟

ويتساءل الكثير ممن لا يستطيعون صيام شهر رمضان المبارك، بسبب المرض، عن مقدار كفارة الصيام للمريض، إذ أكدت دار الإفتاء المصرية عن مقدار كفارة الصيام للمريض، خلال منشور لها عبر صفحة التواصل الاجتماعي، إنه إذا كان الإنسان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه -بقول أهل التخصص-ولا يَقْوَى معه على الصيام، فإن مقدار كفارة الصيام للمريض، يتمثل في إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان، وقيمة الإطعام هذا العام حوالي: عشرة جنيهات.

واستدلت دار الإفتاء المصرية، بقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].

مقدار كفارة الصيام للمريض بالمال

وكان الدكتور محمد كمال، أمين الفتوي بدار الإفتاء، أوضح مقدار كفارة الصيام للمريض بالمال، قائلًا: «ما دام السائل لا يستطيع الصيام ولا يستطيع أن يجمع ستين مسكينًا للإطعام فيجوز له إخراج القيمة نقدًا وهي مقدار وجبتين (غداء وعشاء) لكل مسكين، وتقدر الوجبة بمتوسط ما يأكل هذا السائل في الوجبتين أو أقل أو أكثر حسب ما يستطيع، ويوَزعهم على الفقراء أو يضعهم في الجهة التي تتولى التوزيع على الفقراء».