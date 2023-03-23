الامارات | «ليالي مقتنيات دبي».. رحلة مشوقة لاستكشاف روائع الفن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «مقتنيات دبي»، المجموعة الفنية المؤسساتية الأولى من نوعها للفن الحديث والمعاصر لمدينة دبي، عن إطلاق النسخة الأولى من مبادرة «ليالي مقتنيات دبي»، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس الجاري، وتشهد تقديم سلسلة من الفعاليات والجلسات النقاشية.«مقتنيات دبي» التي تُعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هي مبادرة جديدة أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وتديرها بالشراكة مع «مجموعة آرت دبي»، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجمهور لاستكشاف وتقدير الأعمال الفنية المهمة، وتأسيس وترسيخ ثقافة جمع المقتنيات الفنية في الإمارة لأمد طويل.

تعابير ثقافية

وقالت رئيسة اللجنة التنظيمية الخاصة بـ«مقتنيات دبي» المديرة التنفيذية لقطاع الثقافة والتراث في «دبي للثقافة»، منى فيصل القرق: «تعتز مبادرة مقتنيات دبي بدورها في تحفيز وخلق أجواء حيوية تُحدد ملامحها تعابير ثقافية ملهمة، من خلال نموذج فريد ومبتكر يقوم على الجمع بين الأعمال الفنية المهمة من المجموعات الخاصة».

وأضافت القرق: «تبرز المبادرة تنوّع النسيج الإبداعي الذي تتميز به دبي، عبر تقديم مجموعة دائمة التطوّر من الأعمال الفنية التي تعكس قصص المدينة وأهلها». وتؤكد مبادرتنا الجديدة وهي بعنوان «ليالي مقتنيات دبي» على رسالة «مقتنيات دبي»، الهادفة إلى بناء مجتمع من رعاة الفن الملتزمين بتقديم الدعم وإيقاد شعلة الإبداع في الإمارة، حيث توفر المبادرة منصّة جديدة تتيح للجمهور المحلي استكشاف قصص المجموعة الفنية، والتواصل مع أعضاء المجتمع الإبداعي ورعاة الفنون والمبدعين المحترفين.

ندوات وجلسات

يتضمن برنامج النسخة الأولى من المبادرة المقرر عقدها سنوياً، مجموعة من الجلسات النقاشية حول بناء المؤسسات، وجمع الأعمال الفنية من قبل المختصّين المؤثرين في مجال الفنون، والتعريف بمجموعة المقتنيات المؤسساتية لشركة «أ.ر.م. القابضة»، بهدف إظهار كيف تصبح المؤسسات الحديثة جزءاً لا يتجزأ من المشهد الإبداعي في دبي، إلى جانب عروض الأفلام، وتنظيم زيارات لمشاهدة مجموعات المقتنيات الخاصة برعاة الفن ومراسم الفنانين المعروفين المقيمين في دولة الإمارات.

تتفاعل الأعمال الفنية المختارة ضمن «مقتنيات دبي» مع موضوعات مرتبطة بالتطوّر التاريخي لإمارة دبي ودولة الإمارات، وتعكس قيم الانفتاح والتنوّع والترابط المتجسدة في روح دبي والإمارات. وعلى الرغم من تركيزها على روح وتاريخ دولة الإمارات والمنطقة، فإن «مقتنيات دبي» هي مجموعة عالمية دون قيود جغرافية، تمثل حالياً فنانين من أكثر من 40 دولة.

فنون وتواصل

وأفادت بنديتا غيون، المديرة التنفيذية لـ«آرت دبي»، وكارلو ريزو، مديرة «مقتنيات دبي»، بأن ليالي «مقتنيات دبي» هي أول مبادرة فنية تجمع شمل مجتمع «مقتنيات دبي»، لتقدم تشكيلة من الأنشطة التي تتيح للجمهور المحلي فرصة مشاهدة المجموعة الفنية، والتواصل مع الفنانين ورعاة الفنون في الإمارة، وأشارا إلى أن سلسلة المحادثات والنقاشات التي ينظمها الحدث تبرز أصوات وآراء المبدعين المحترفين، وجامعي الأعمال الفنية الملتزمين بتغيير مشهد جمع المقتنيات الفنية على مستوى المؤسسات، كما سيشمل برنامج الحدث الممتد على مدار أسبوع كامل تقديم فرص يومية تمكّن الجمهور من رؤية الأعمال الفنية والتعرف بشكل أكبر إلى المجموعة.

منظومة مبتكرة

تقوم «مقتنيات دبي»، المجموعة الفنية المؤسساتية الأولى من نوعها لإمارة دبي، على مبدأ الشراكة مع الرعاة الذين يدعمونها، من خلال منظومة مبتكرة تتيح لهم إعارة الأعمال الفنية مع احتفاظهم المستمر بالملكية القانونية، ويتم اختيار الأعمال الفنية والموافقة عليها من قبل لجنة تنظيمية مستقلة. ويُمكن للجمهور الاستمتاع بجميع الأعمال الفنية وإيجاد معلومات حول الفنانين والرعاة، إضافة إلى إسهامات الكُتّاب والباحثين والأكاديميين، من خلال المتحف الرقمي للمبادرة.

تتفاعل الأعمال الفنية المختارة مع موضوعات مرتبطة بالتطوّر التاريخي لإمارة دبي.



عروض أفلام، وزيارات لمراسم فنانين معروفين.