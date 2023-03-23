مشروبات رمضان للحامل.. الكركديه يقلل فرص الولادة المبكرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يسعد الجميع بقدوم شهر رمضان المبارك، إذ ينتظر كل شخص سماع صوت أذان المغرب، للإسراع لشرب مشروبات رمضان العديدة، التي نفضلها جميعًا، لكن في وسط تلك الفرحة تكون الحامل قلقة بشأن تناول تلك المشروبات، خوفًا على سلامة جنينها، تجهل المسموح أو الممنوع على حملها.

وللحرص على صحتك وصحة جنينك، نستعرض مشروبات رمضان للحامل، حسب ما أوضحته الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية العلاجية والسمنة، والنحافة، مشيرة إلى أن الحامل مسموح لها بشرب أي مشروب تريده، وهناك عديد من مشروبات رمضان الشهيرة يمكنها تناولها، قبل أن تستعرض بعض تلك االمشروبات.

الخروب

تعتبر الفيتامينات والكالسيوم الذي يحتويه الخروب بنسية عالية، ممن مشروبات رمضان للحامل، إذ أنه مقيد جدا للمرأة خلال فترة الحمل، إلى جانب أنه يعمل على تحسين وظائف الجهاز الهضمي والتقليل من نسبة الحموضة في المعدة، كما أنه يعمل على تهدئة آلام المفاصل، ويعزز من صحة الجهاز الدوري، كما يحتوي الخروب على نسية عالبة من الحديد، تساعد على الحماية من خطر الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل.

التمر الهندي

يعمل التمر الهندي على تحسين حركة الأمعاء للحامل، كما إنه يعد مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين ج وأ والبوتاسيوم والحديد، فهي تعزز نمو الجنين داخل أحشاء والدته عند شراب التمر الهندي، ويعمل كمضاد للالتهابات، ويساعد على تقوية الجهاز المناعي، وعلاج مشاكله أيضًا.

الكركديه

يعد الكركديه من المشروبات المفيدة للحامل في رمضان، إذ يساعد على تقليل فرص تناول الأدوية للحامل، التي من المؤكد أنها تؤثر على صحة الجنين داخلها، لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي للحامل، لحمايتها من الإصابة بالأمراض، كما يساعدها على الحد من الشعور بتقلصات الرحم، الذي يمكن أن يؤدي إلى الولادة المبكرة.