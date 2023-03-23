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أول تعليق لـ إمام عاشور بعد زفافه.. رسالة رومانسية وصور جديدة

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إمام عاشور وزوجته

حرص إمام عاشور، لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف ميتلاند الدنماركي، والزمالك السابق، على توجيه رسالة لزوجته بعد أيام قليلة من حفل زفافهما، في أول أيام رمضان المبارك، إذ تعد أول مناسبة تجمعهما سويًا عقب الزفاف.

وشارك اللاعب إمام عاشور، متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة لقطات وصور جديدة تجمعه بزوجته ياسمين حافظ، مدونًا عليها: «مصدري الداعم وعمودي الفقري»

وتفاعل معه العديد من الرواد ولاعبي الكرة، مهنئين له على خطوة الزفاف، وعلى رأسهم باسم مرسي، ومحمود كهربا. 

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زفاف إمام عاشور

وكان إمام عاشور، لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف ميتلاند الدنماركي، والزمالك السابق، احتفل بزفافه منذ أيام، في واحدا من أكبر الفنادق بحضور لاعبو الكرة المصرية، كما احتفلت أسرة اللاعب بحفل الحنة أمام المنزل بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وسط حضور كبير لأفراد أسرته وجيرانه وأصدقاءه، واستقبل متولي عاشور، والد اللاعب، الحاضرين خلال سرادق أقيم أمام منزل أسرة اللاعب بمركز السنبلاوين، وسط حالة من البهجة والسرور بزفاف اللاعب.

من هي زوجة إمام عاشور؟ 

وبدأ البحث عن زوجة لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف ميتلاند الدنماركي، والزمالك السابق، ويرصد «هُن» عدة معلومات عنها في السطور التالية: 

معلومات عن العروس ياسمين حافظ؟

تدعى ياسمين حافظ

- شقيقة نجم فريق ناشئي الزمالك 2005 ياسين حافظ.

- تدرس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- تعد خطيبة اللاعب الثانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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