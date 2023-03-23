معلومات عن عروسة الكبير أوي.. مكي اتجوز لورديانا ومربوحة منبهرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بداية قوية وساخرة كالعادة بدأ بها الفنان أحمد مكي اليوم، في أولى حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، إذ ظهر في أحد المشاهد وهو يحلم بأنه تزوج من الراقصة الاستعراضية الشهيرة لورديانا، في مشهد «كوميدي» جمع بينه وبين لورديانا، والفنانة رحمة أحمد التي تقوم بدور «مربوحة».

مكي اتجوز لورديانا ومربوحة منبهرة

وأظهر المقطع جزء من الزفة داخل منزل الكبير، وسط انبهار زوجته الأولى «مربوحة» بخطوة الزواج، في مشهد ساخر ببداية الحلقة الأولى.

من هي لورديانا؟

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن الراقصة الاستعراضية لورديانا، التي ظهرت بحلقة اليوم، من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع.

- راقصة استعراضية أجنبية تداول اسمها في مصر منذ 3 أعوام.

- تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر.

- دشنت قناة على موقع «يوتيوب» منذ عدة أعوام، لتقديم فيديوهات خاصة بتعليم الفتيات الرقص الشرقي بدون مقابل، وعرضت خلالها مجموعة دروس لتقنيات احتراف الرقص.

- يتابعها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» أكثر من 2 مليون متابع.

- تشارك الرقصة الاستعراضية في إحياء العديد من الأفراح في مصر.

- يعد السفر من هواياتها المفضلة، ومن بين الدول التي زارتها لبنان واليونان.

- تصدرت محركات البحث والمشاهدات في 2020، تحديدًا بعد انتشار مقطع لها من داخل صالون تجميل، كما أصبح الفستان التي ظهرت به حينها هو الأكثر مبيعًا بالمحلات.