صلاة التراويح كام ركعة في المنزل؟.. اعرف العدد والطريقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قد لا يستطيع البعض الذهاب إلى المسجد، لأداء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، وسط الجماعة ويقوم بأدائها في المنزل، لأسباب خارجة عن الإرادة، ويتساءل البعض عن صلاة التراويح كام ركعة في المنزل؟ وما إذا كانت تختلف عن المسجد أم لا، ما يجعلنا في حيرة.

صلاة التراويح كام ركعة في المنزل؟

أجاب رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، الشيخ عبد الحميد الأطرش، عن سؤال: صلاة التراويح كام ركعة في المنزل؟، موضحا أن صلاة التراويح تؤدى في شهر رمضان، عقب صلاة العشاء مباشرة، وصلاة التراويح في المنزل لا تختلف على الإطلاق عن تأديتها في المسجد، إذ يكون عددها من 8 ركعات على الأقل إلى 20 ركعة، وأضاف: «أن هناك من يقوم بتأدية 36 ركعة، فكل شخص يصليها على حسب مقدرته، ولا حرج في ذلك، لكن المتعارف علية، وذلك الذي نفعله في مصر، هو تأدية 8 ركعات أثناء صلاة التراويح».

كيفية تأدية صلاة التراويح

صلاة التراويح سُنة يجور أدائها ويفضل في المسجد، لأن الخطوات التي تخطوها للذهاب لتأدية صلاتك تؤجر عليها، مستشهدا بحديث الرسول الكريم: «إن أعظم الناس أجرا في الصلاة، أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم»، لكن إذا اضطررت أدائها في المنزل، فلا يكن هناك أي أثم عليك.

وتقسم عدد ركعات صلاة التراويح إلى ركعتين، بعد التسليم منها، قم بتأدية ركعتين آخرتين مثلهما، حتى تنتهي من تأدية 8 ركعات التراويح، وبعد الانتهاء من أدائها، يشفع بركعتين بقراءة سورتي «الكافرون» و«الأعلى»، بها ويسلم ثم يتير بواحدة بقراءة سورة «الإخلاص».