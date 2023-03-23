«رشا» تستقبل رمضان بسبح للأطفال: «بتساعدهم على ذكر الرحمن»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعد تزيين السبح وتشكيلها بالكريستال، من الأمور التي حرصت عليها «رشا قيراط» استعدادا لشهر رمضان المبارك، وتحرص على تزينها بشكل مختلف، منذ بداية عملها في الأعمال اليديوية قبل 20 عاما، إلى أنّ ابتكرت طريقة مميزة تزين بها السبح، للتجديد وإدخال بهجة مناسبة للشهر الفضيل، ومن بينها سبح للأطفال تشجيعا لهم على التسبيع وذكر الرحمن.

تزيين السبح الرمضانية

والسبح من أكثر الصناعات التى تزدهر في شهر رمضان بشكل كبير مقارنةً ببقية الشهور الأخرى، نظرًا لتوافقها وتلائمها مع الأجواء والطقوس الروحانية، التى يتسم بها الشهر، إذ تعد هذه الأيام موسمًا خاصًا لصناعة السبح فى مصر، وهو ما فكرت فيه «قيراط»، إذ قالت لـ«هُن»، «أعمل في هذا المجال منذ زمن، ولكن أحببت صناعة شغل مختلف لرمضان، وأن أشارك فيه بشيء غير تقليدي، يكون وجهة مختلفة لمصر، فعملت على تزيين السبح الرمضانية بالخرز والكريستال العصفور والأستراس ومختلف الخامات، وهو أمر كما أسعد الكبار ساعد الأطفال، وشجعهم على التسبيح وذكر الله».

حب «قيراط» للمشغولات اليدوية

لا تعمل «قيراط» فقط في تزيين السبح، بل تصنع كل المشغولات اليدوية، حسب حديثها، «أنا بحب كل الشغل اليدوي، لقيت نفسي في كل الأعمال اليدوية ومختلف أشكالها، حتى صنعت الفوانيس، وأعددت صفحة على «فيسبوك»، وبدأت تسويق شغلي عليها، وأعجب الجميع وأثنوا عليَّ»، فجميع جيرانها وأحبابها يقولون إنّ المشغولات التي تصنعها رائعة، وبدأ العديد طلب منها ما يريدون من أجل العزائم والحفلات وغيرها، كما أن أسعارها مناسبة.

أُمنية وحلم

عملت أيضًا «قيراط» مصممة ديكور لكثير من الحفلات، وتكرمت في مهرجان ملكة جمال مصر للسلام لعام 2022 و2023، كصانعة أشغال يدوية، وعن أمنيتها قالت «أحب أن أتوسع في عملي، ويكون لي خط إنتاج وأصدر شغلي إلى الخارج».