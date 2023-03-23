رجيم الماء في رمضان.. طريقك للتخلص من الوزن الزائد بشكل أفضل

القاهرة - سمر حسين - صحة

رجيم الماء في رمضان، من الأنظمة الصحية التي انتشرت مؤخرا، ويرتبط بشهر رمضان بشكل كبير، لأنه مستوحى منه مع تغيير بسيط، أن يكون الصيام فيه عن كل شيء عدا الماء، وهناك عدة أساليب مختلفة لهذا الصيام، منها الأشخاص الذين يصومون عن الطعام، ويستهلكون الماء فقط لمدة 24 ساعة، وهناك من يصومون لفترة أطول، قد تصل إلى 72 ساعةً كاملةً، لكن الأبحاث عن ذلك النوع من الحميات الغذائية ما تزال قليلة ومحدودة، وفقاً لموقع «مايو كلينك» البريطاني.

طريقة رجيم الماء في رمضان

لا يعتمد رجيم الماء في رمضان، على طريقة محددة، لكن هناك عدة خطوات يمكن اتباعها، لكي تخفف من أي أضرار محتملة على الفئات التي تستطيع تحمل هذا النوع من الرجيم، منها التالي:

تقديم رجيم الماء بشكل عام على هيئة صيام تام عن الطعام، مع الاكتفاء بشرب الماء لمدة تتراوح بين 24-72 ساعة.

خلال الالتزام برجيم الماء، يتم شرب كميات كبيرة من المياه، تتراوح بين 2-3 لترات يوميًا خلال فترة الصيام.

عند الالتزام برجيم الماء يجب عدم الصيام لفترة تتعدى 72 ساعة متواصلة، لأن هذا قد يجعل الجسم عرضة لعديد من المخاطر، والمضاعفات الصحية.

في حال اتباع رجيم الماء في رمضان، يجب أولا منح الجسم عدة أيام ليعتاد على كميات طعام أقل، وماء أكثر تدريجيًا، ومع بداية شهر رمضان يعتاد الجسم تدريجيا على قلة الطعام، بسبب عدم التعرض للطعام والشراب نهارا.

خلال ساعات الليل الذي يعوض فيها الجسم الماء والطعام تدريجيا، يجب أن يعتاد على ماء أكثر وطعام أقل، وأن تكون وجبة طعام صحية عبارة عن جبنة بيضاء وفواكه والقليل من النشويات.

ويفضل تجنب ممارسة بعض الأنشطة، وعدم قيادة المركبات خلال فترة هذا الصيام، نظرًا لأنه قد يسبب دوخة ودوارًا، وبعد انتهاء فترة رجيم الماء، يجب إعادة تقديم الأكل للجسم بكميات صغيرة فقط وبالتدريج.

فوائد رجيم الماء في رمضان

- يُساهم اتباع رجيم الماء في رمضان، في خفض ضغط الدم المرتفع، بسبب استهلاك المزيد من الماء، مع التقليل من الملح الذي يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، لكن لا يجب اتباعه بدون إشراف طبي دقيق، حتى لا يسبب ضرر صحي، لذا لا يُفضل القيام بذلك في المنزل.

- يُحفز الالتهام الذاتي للخلايا، لأن الصيام عمومًا يساعد على تفكيك الخلايا القديمة وإعادة تدويرها، ما قد يساعد على مقاومة بعض الأمراض الخطيرة، مثل: السرطان، والزهايمر.

- يعمل على تحسين مستويات سكر الدم، بسبب تحسين قدرة الجسم على الاستجابة لهرموني الأنسولين واللبتين الضروريين لتنظيم مستويات السكر في الدم وتخزين الغذاء والشعور بالشبع.

- يساعد رجيم الماء في رمضان، بقوة على تخفيف الوزن.

الفئات الممنوعة من رجيم الماء في رمضان

تقول الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال حديثها لـ«هُن»، إن نظام رجيم الماء في شهر رمضان، نظام تتبعه معظم السيدات في تلك الأيام المباركة، للمحافظة على الوزن، لكنه يمكن أن يضر بالصحة، لذا له عدة شروط لاتباعه، لتجنب المخاطر الصحية، التي يمكن أن تنجم عنه.

- رجيم الماء في رمضان لا يناسب جميع الأعمار، ولا من يعانون من أمراض وراثية كالسكري.

- لا يناسب رجيم الماء في رمضان، من يتناولون أدوية لعلاج مشكلة ما، بالإضافة للفئات الأقل من 18 عاما، إذ يساعد ذلك النظام على حرق الدهون الموجودة في الجسم، التي تختزن تحت الجلد.

وعن كيفية تطبيق نظام رجيم الماء بوجه عام، تقول خبيرة التغذية: «بعض الأشخاص يقعون في مشكلة، نتيجة التعامل معه بشكل خاطئ، دون استشارة طبيب مسبق، والأصح تناول ما بين 8 إلى 10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، وشرب عصائر من غير سكر طبيعية، وكمية مناسبة من الخضار والفواكه».