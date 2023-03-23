طريقة عمل العرقسوس زي المحلات.. «انقعيه في ماء دافئ ليلة كاملة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مشروب العرقسوس من المشروبات المصرية الأصيلة، المُرتبطة بشهر رمضان لفوائده الكثيرة للصائمين فهو يعوض الماء في الجسم بعد يوم صيام طويل، كما أنه من المشروبات التي لا غنى عنها في ترطيب الجسم، وفي السطور التالية يعرض مطبخ «هُن» طريقة عمل العرقسوس زي المحلات بوصفة الشيف زينب مصطفى، التي أعدتها في برنامجها «بالصحة والراحة»، المعروض على شاشة قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل العرقسوس زي المحلات

المقادير:

- 2 كوب من العرقسوس.

- ملعقة صغيرة بيكنج صودا أو الكربونات.

- كوب ونصف ماء دافئ.

- لتر ونصف ماء بارد مثلج.

- قطعة شاش نظيفة.

خطوات عمل العرقسوس زي المحلات

- ضعي في بولة كبيرة العرقسوس.

- رشي الكربونات وفوقه الماء الدافئ.

- انقعي العرقسوس مع الماء الدافئ والبيكنج صودا.

- اتركيه حتى يتغير لون العرقسوس تدريجيا ويأخذ اللون الغامق، ومع الوقت يخرج منه ماء له لون، لمدة ساعتين أو ليلة كاملة.

- اتركي العرقسوس حتى يتم نقعه جيدًا حتى يتغير لونه، ويصبح أغمق من السابق، ويصبح حجمه مركزًا.

- بعد نقع العرقسوس للمدة المناسبة له يتم تجهيز بوله، ضعي بها قطعة من الشاش مناسبة.

- واسكبي العرقسوس المنقوع لمدة ليلة في الشاش، لعمل طريقة عمل العرقسوس.

- اربطي الشاش بشكل جيد وبعدها نأخذ كمية مناسبة أيضًا من الماء المثلج ثم نضيفها تدريجيًا إلى العرقسوس مع قطع الثلج الموجودة في البولة.

- في البداية يكون الماء لونه فاتح لكن مع وضع شاشة العرقسوس في الماء وإخراجها أكثر من مرة نلاحظ أن لون الماء يصبح أغمق، ويترك لمدة ساعة أو اثنين، وبعدها نعصر قطعة الشاش جيدًا لكي نحصل على طعم العرقسوس.

- اسكبي العرقسوس في زجاجات وإذا كان مركزًا يتم تخفيفه بالماء، وإذا كان خفيفا يمكن إضافة الماء أثناء التحضير والتحكم أيضا في نسبة السكر.