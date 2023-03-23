طريقه عمل عصير الخروب زي المحلات.. «أحلى مشروبات رمضان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر عصير الخروب من العصائر الأساسية خلال شهر رمضان لدى بعض العائلات، ذلك بجانب السوبيا والمشروبات الأخرى مثل قمر الدين، ولا يمكن الاستغناء عن تحضيرها، لذلك تحرص السيدات وربات المنزل على معرفة طريقة عمل عصير الخروب زي المحلات، حتى ينوعن لأسرهن من يوم إلى آخر في المشروبات على الإفطار ويعرفن خطوات عملها بأنواعها المختلفة لاحتسائها، لذلك يقدم «هن» طريقة عمل عصير الخروب زي المحلات على خطى الشيف أميرة شنب.

مكونات عصير الخروب

- كوب ونصف من السكر.

- مياه.

- كوب خروب مجروش.

طريقة عمل عصير الخروب زي المحلات

- لعمل عصير الخروب زي المحلات أولا في إناء على نار متوسطة، ضعي به كمية السكر المذكورة، ثم بعد ذلك اتركي السكر على النار حتى يتحول إلى كراميل، ثم ضيفي الخروب مع التقليب جيدًا.

- أضيفي الماء، ثم اتركي المكونات تغلي معًا حتى تتجانس.

- ارفعيه من على النار، ثم صفيه وجهزيه إلى التقديم بعد وضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

طريقة أخرى لعمل عصير الخروب المجروش.. المكونات:

- لتر مياه.

- نصف كيلو خروب.

- كوب من السكر.

خطوات تحضير عصير الخروب

-لعمل عصير الخروب المجروش انقعي الخروب في المياه لمدة 24 ساعة، حتى يتغير لون الماء إلى البني من تأثير نقع الخروب، ثم ضعي الخروب على نار متوسطة لمدة 60 دقيقة حتى يغلو تمامًا.

- أضيفي السكر إلى الخروب، مع تركه مرة ثانية على البوتاجاز لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة.

- اتركي الخروب حتى يبرد، ثم ابدأي في تصفيته.

- احفظيه في زجاجات من الزجاج أو البلاستيك مثلما ترغبين وضعيه في الثلاجة.

- قدميه إلى أسرتك قبل الإفطار.

فوائد عصير الخروب

- يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، التي تدعم صحة الجسم، حيث يوجد به نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية والتي تعزز نشاط الجهاز الهضمي، ويساعد على الحد من الإصابة بحموضة المعدة.

- يحتوي الخروب على مجموعة من المعادن المهمة، التي تجنب الإصابة بأمراض الكلى.