أول ظهور لـ«ماجي» زوجة محمد صلاح في إعلانات رمضان.. «سندتني ووقفت جنبي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من السعادة سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح إعلان لإحدى شركات الاتصالات، ظهرت خلاله ماجي زوجة الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، للمرة الأولى من خلال إعلانات رمضان، في مشاهد متفرقة رفقة زوجها وابنتيهما مكة وكيان، وفي الخليفة يشدو الهضبة عمرو دياب، كلمات مؤثرة، تنطبق عليهما: «واقفة دايمًا جنب مني، شجعتني صدقتني.. سندتني موقعتش في يوم.. دي اللي جنبي من البداية.. خطوة خطوة كانت معايا.. دي في سمايا ولا النجوم.. في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى».

أول إعلان لـ«ماجي» مع محمد صلاح

ظهرت أم مكة، زوجة محمد صلاح، خلال أغنية «شكرا من هنا لبكرة»، في لقطات عفوية وأسرية، ما بين عادات يقومون بها ولقطات وصور سيلفي، ولعب من بناتهن، وغناء الهضبة الكلمات التي تدل على عمق العلاقة بينها وبين زوجها، وكيف ساندته وآمنت به منذ بداية مشواره الكروي، حتى الاحتراف والصعود، وتردد اسمه في شتى بقاع العالم.

مشوار محمد صلاح ومساندة الزوجة

أبرز الإعلان مشوار محمد صلاح، بمشاركة عائلته كدليل على دعمهم له في مشواره، والأغنية من كلمات نصر الدين ناجي، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

تخلل الإعلان مشاهد بين الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم، وكذلك الأصدقاء، من بينهم زوجة محمد صلاح.